AGEFOS PME s’engage pour l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap

Engagée depuis plus de 10 ans aux cotés de l’Agefiph, l'entreprise développe un partenariat opérationnel pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.

Récompensée pour son action territoriale en faveur du handicap, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, AGEFOS PME s’engage au niveau national avec le lancement d’un MOOC « Management et handicap » destiné aux managers qui participent à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Un engagement de longue date au plan territorial



Engagée depuis plus de 10 ans aux cotés de l’Agefiph, l'entreprise développe un partenariat opérationnel pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle s’est récemment illustrée par la mise en place d’une formation dédiée à l’apprentissage des connaissances en orthographe à destination de six personnes déficientes visuelles. Le 13 juin dernier, les bénéficiaires de la formation recevaient le « Certificat Voltaire » lors d’une manifestation placée sous le thème du « Handicap dans l’entreprise, débarrassons-nous des stéréotypes ».



Le 29 juin dernier, cette même délégation recevait à Paris le prix national OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) « Emploi et Carrière » pour l’accompagnement de Camille, première jeune femme trisomique en France à passer un CAP petite enfance, au sein de la micro-crèche Les GarderieLand. Ce prix constitue une véritable reconnaissance qui atteste de l’action menée par la société sur le terrain en faveur de l’insertion professionnelle et de la formation des personnes en situation de handicap.



Le MOOC « Management et handicap » : un nouvel outil innovant pour les managers



La société s’attache désormais au développement d’un MOOC destiné aux managers et responsables de petites entreprises, portant sur le recrutement et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés. L’enjeu est d’offrir un socle de connaissances pratiques en vue de faciliter l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés. Cette action, soutenue par l'AGEFIPH, répond à une forte attente des entreprises. En effet, si les entreprises de moins de 20 salariés (soit 88 % des adhérents d’AGEFOS PME) ne sont pas concernées par la loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 48 % d’entre elles emploient des personnes en situation de handicap (étude DARES 2013).



Le MOOC, réalisé en partenariat avec OpenClassrooms, sera disponible en libre accès sur cette plateforme. Le contenu de la formation sera intégré au référentiel du diplôme de niveau II « Chargé de gestion des ressources humaines », en cours de création par OpenClassrooms. Le MOOC sera dévoilé en novembre prochain à l’occasion de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées (SEEPH).





