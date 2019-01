LOGEMENT | article publié le, 30/01/19 0 réaction

Agence Nationale de l'habitat : de nouvelles façons de faire pour une agence plus performante

En 2018, l’Agence nationale de l’habitat a connu un niveau d’activité sans précédent...

Mardi 29 janvier, à l'occasion de la cérémonie des vœux de l’Anah, en présence de Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement, Nathalie Appéré présidente du conseil d'administration et Valérie Mancret-Taylor, directrice générale, ont présenté les principaux résultats de l'activité 2018 de l’Anah et ont rappelé ses objectifs 2019.



En 2018, l’Agence nationale de l’habitat a connu un niveau d’activité sans précédent :



Avec 94 081 logements rénovés, l’Agence a engagé 700,4 millions d’euros, soit un équivalent de 23 489 emplois préservés et/ou créés. Près de 60% des logements ont été rénovés à l’initiative des collectivités dans le cadre de 753 opérations programmées d’amélioration de l’habitat.



Avec 62 345 logements rénovés, l’Agence a œuvré en faveur de la résorption des « passoires énergétiques » pour un montant de 527,1 millions d’euros. La nouvelle aide Habiter Mieux Agilité, a bénéficié à 9 047 ménages modestes, propriétaires d’une maison individuelle. En tout, depuis sa mise en œuvre, le programme Habiter Mieux aura permis à 305 476 ménages de retrouver du confort énergétique.



L’intervention de l’Agence contre l’habitat indigne et très dégradé a permis la réhabilitation de 12 197 logements (11 290 en 2017) pour un montant de 126,2 millions d’euros. Et 33 opérations de résorption de l’habitat insalubre ont été réalisées pour un montant de 13 millions d’euros.



L’action en faveur des copropriétés en difficultés et fragiles progresse nettement avec 21 074 logements aidés, pour un montant de 66,1 millions d’euros. Sous l’impulsion du plan Initiative Copropriétés qu’elle pilote, l’Agence poursuivra cette dynamique.



16 985 logements ont été aménagés pour des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour un montant de 57,4 millions d’euros.

En 2019, l’objectif sera doublé pour répondre à cette demande d’adaptation des logements.



L’incitation des propriétaires bailleurs à louer leur logement de manière solidaire, en contrepartie d’avantages fiscaux et d’aides aux travaux, si nécessaire, a permis en 2018 la mise directe sur le marché de 4 560 logements à loyers maîtrisés. Et 4 425 logements ont été rénovés avant d’être loués à loyers maîtrisés.



Par cette activité soutenue, l’Anah a pleinement contribué aux 4 grands programmes nationaux qui visent à réduire la fracture territoriale, sociale et énergétique :



Initiative copropriétés : le plan lancé en octobre 2018 est piloté par l’Anah : 14 territoires sont en suivi national : Mulhouse, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille, Evry, Aulnay/Sevran, Grigny, Clichy, Mantes-la-Jolie, Epinay /Seine, Vaulx-en-Velin, Grenoble, Saint Etienne-du-Rouvray. De nouvelles aides sont proposées aux collectivités: gestion urbaine de proximité, bonus travaux, aide au redressement, aide à la gestion, financement des travaux d’urgence. L’engagement de l’Anah est de 2 milliards d’euros sur 10 ans.



Action Cœur de ville : 222 conventions ont été signées avec les villes engagées dans ce plan. 72 opérations d’amélioration d’habitat-Renouvellement Urbain sont lancées. 100 millions d’euros ont été engagés. 64 chefs de projets ont été recrutés grâce au financement de l’Anah.



Revitalisation des centres-bourgs : les 53 conventions sont signées. 46 opérations d’amélioration d’habitat –Revitalisation rurale sont lancées avec 8 millions d’euros engagés. 15 chefs de projets ont été recrutés grâce au financement de l’Anah.



Logement d’Abord : l’Anah participe au plan « Logement d’abord » en contribuant à la création d’un marché locatif accessible aux personnes mal logées ou en difficulté. 1 518 primes d’intermédiation locative ont été versées aux propriétaires bailleurs qui font le choix de cette gestion locative solidaire. Les 23 collectivités engagées dans la mise en oeuvre accélérée du Plan ont permis la mise sur le marché à un loyer abordable de 1153 logements conventionnés sans travaux, 187 logements conventionnés avec travaux. 100 primes d’intermédiation locative ont été versées.



Plan de rénovation énergétique des bâtiments : l’Anah reste pleinement engagée avec son programme Habiter Mieux, sous la bannière commune lancée en septembre 2018 : « FAIRE tous éco confortables » avec en parallèle l’appui des 23 partenaires de la Team Pro Habiter Mieux.



Objectifs et projets 2019 :



En 2019, l'Anah dispose d’un budget d’intervention de 874,1 millions d’euros pour permettre la rénovation de 120 000 logements. Elle poursuit sa transformation numérique et organisationnelle afin d’être plus performante en termes de services aux particuliers, d’accompagnement des collectivités dans leurs projets et d’animation de son réseau décentralisé.



Pour Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement : « ces résultats sont très encourageants. Et je sais qu’ils montrent que l’Agence est en mesure d’aller plus loin en 2019. En 2019, le premier sujet, et peut-être le principal défi, c’est la rénovation énergétique. C’est un sujet qui est autant social qu’écologique. C’est un sujet qui concerne aussi bien la lutte contre la précarité que la lutte contre le réchauffement climatique. »



Pour Nathalie Appéré, Présidente du conseil d’administration de l’Anah : « En 2018, l’agence a connu une progression de son activité jamais atteinte. Grâce à ses savoir-faire au service des particuliers et des collectivités territoriales, l’Anah a également été moteur dans le cadre de 4 plans nationaux (Cœur de ville, rénovation énergétique, copropriétés dégradées et logement d’abord).

L’agence a enfin poursuivi et réussi sa transformation numérique, améliorant ainsi la qualité de service auprès de ses bénéficiaires.

2019 s’ouvre avec de nombreux challenges – tenir des objectifs quantitatifs importants et le faire en partenariat avec tous les acteurs engagés en faveur de l’amélioration de l’habitat privé et, le faire sur tous les champs de ses missions : traitement de l’habitat indigne, rénovation énergétique, redressement des copropriétés dégradées, aide au maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap et remise sur le marché de logements vacants. »



Pour Valérie Mancret-Taylor, Directrice Générale de l’Anah depuis janvier 2018 : « Pour faire face au défi ambitieux de la rénovation énergétique, en 2018 l’Anah a initié un nouveau mode de faire avec la création de la Team Pro Habiter Mieux. Les réalisations de cette équipe en termes de services innovants aux particuliers sont d’ores et déjà effectives avec « Action Habitat Travaux », du groupe La Poste et le « plan chauffage performant pour tous » d’Engie Home Service. Par ailleurs, pour améliorer son service aux particuliers, l’Anah a réussi sa transformation pour devenir une agence plus agile et lisible. Les propriétaires occupants et les syndicats de copropriétaires peuvent désormais faire leur dossier de demande d’aides aux travaux en ligne sur monprojet.anah.gouv.fr. Son offre de service aux particuliers est clarifiée avec le design de ses aides aux travaux « Habiter Facile » pour l’adaptation, « Habiter Sain » pour la rénovation, « Habiter Serein » pour la transformation. Pour les propriétaires bailleurs, le contrat « Louer Mieux » remplace la dénomination « conventionnement avec ou sans travaux. »





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page