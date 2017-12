Agnès BUZYN annonce le versement de la prime de Noël

Cette prime, qui sera versée la semaine précédant Noël, s’élève à 152,40 € pour une personne seule et monte jusqu’à 320,40 € pour un couple avec deux enfants.

Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé annonce le versement d’une prime de Noël pour certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation équivalent retraite.



Attribuée à plus de 2,5 millions de Français, le versement de la prime de Noël traduit l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et pour le pouvoir d’achat des foyers modestes, engagement présent dans le Projet de loi de finance pour 2018 qui prévoit notamment la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, à compter de la fin de l’année 2018.



Tableau des primes







