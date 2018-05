Aidants concepteurs d'habitats partagés et accompagnés. Un appel à projet national est lancé !

Un enjeu sociétal : offrir la possibilité aux personnes fragilisées par l’âge ou le handicap de vivre avec et comme les autres.

Le groupe associatif Familles Solidaires, en partenariat avec AG2R, lance un appel à projets national à destination d’aidants qui portent un projet d’habitat partagé et accompagné pour leur proche.



Historiquement, les personnes âgées et/ou en situation de handicap sont confrontées à un vrai dilemme lié à la perte d’autonomie : rester à domicile seul ou avec leurs aidants ou entrer dans une institution spécialisée. Ces personnes, accompagnées de leurs proches aidants, doivent alors trouver des solutions répondant aux contraintes d’adaptation du logement individuel ou accepter de modifier leur rythme de vie pour celui des institutions.



Une réponse complémentaire et innovante : l’habitat partagé et accompagné

L’habitat partagé et accompagné, c’est un grand logement en colocation ou plusieurs logements regroupés avec des espaces communs, mis à disposition de personnes handicapées et/ou âgées en perte d’autonomie. Les habitants choisissent d’y vivre, en partageant des espaces communs, et des services (aide humaine, courses, charges locatives...).



L’appel à projets #LACHPA : un catalyseur d’initiatives nationales

Cet appel à projets souhaite mettre en lumière des projets portés par des aidants, qui chaque jour inventent les solutions de demain pour les personnes qu’elles soutiennent et accompagnent.



Qui est concerné ?

Les aidants (personnes non professionnelles qui viennent en aide de manière temporaire ou permanente à une personne dépendante) qui portent un projet d’habitat partagé. Les projets présentés peuvent être portés par un binôme d’aidants (2 personnes physiques) ou un binôme constitué d’un aidant et d’une structure morale composée en majorité d’aidants (association, structure de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS, entreprise commerciale).



Qu’est-ce qu’on gagne ?

L’appel à projets #LACHPA permettra d’accompagner d’ici 2020, sur l’ensemble du territoire national, 10 groupes d’aidants dans leurs projets. Chaque groupe bénéficiera d’un cursus gratuit d’accompagnement : 5 jours de formation et 20 jours de conseil sur son territoire pour développer son projet.



À l’issue de cette première étape, 3 Grands Gagnants parmi les 10 lauréats se verront financer la construction de leur projet à hauteur d’un million d’euros pour les 3 projets. Le lancement : le dépôt des candidatures en ligne s’effectuera du 1er juin au 14 juillet 2018.





