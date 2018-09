POLYHANDICAP | article publié le, 23/09/18 0 réaction

Les aides humaines dans le quotidien des personnes polyhandicapées, en situation complexe ou de grande dépendance

Ce document restitue ces deux travaux afin d’apporter un éclairage sur la problématique spécifique du polyhandicap.

La commission « santé, bien-être et bientraitance » du CNCPH a demandé à Handéo de réunir un groupe d’experts en 2017 pour proposer une analyse, et le cas échéant des recommandations, sur la manière dont cette articulation entre l’aide et le soin se présente de manière spécifique dans le polyhandicap.



En complément, Handéo a réalisé un questionnaire exploratoire fin 2017 auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) confirmant qu’il existe une demande et une offre dans ce domaine, sans toutefois pouvoir la quantifier. Ce questionnaire a été complété par dix entretiens informels auprès de familles et des professionnels.



Ce document restitue ces deux travaux afin d’apporter un éclairage sur la problématique spécifique du polyhandicap.



Il apporte ainsi des éclairages sur les freins et leviers de certaines actions du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l‘évolution de l’offre de service ainsi que sur les expérimentations prévues sur le « baluchonnage » dans le cadre du projet de loi sur « le droit à l’erreur » (article 29).



Ce document s’adresse à tous les acteurs des aides humaines et des aides à l’autonomie. Il permet de valoriser et de mieux connaître les problématiques liées aux personnes polyhandicapées et à leurs proches aidants. Il s’appuie sur un collectif d’experts ainsi qu’un questionnaire auquel 50 services à la personne ont répondu.





EN SAVOIR + :

Baromètre de l’Observatoire national des aides humaines



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page