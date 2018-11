CHALLENGE | article publié le, 19/11/18 0 réaction

Aidez-nous à promouvoir un challenge unique qui sensibilise le monde étudiant au handicap

Le challenge SoliTudiant. Vous vous demandez sûrement ce que c'est ? C'est un challenge établi pour la 4ème année qui permet à des étudiants de travailler par groupe sur des sujets définis et proposés en amont par des Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) et les Entreprises adaptées (EA), souvent peu connues de tous.



Il permet à des Entreprises Adaptées (EA), à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et à des groupes d’étudiants de réaliser ensemble une étude sur un sujet défini, avec pour objectif de développer l’emploi des personnes en situation de handicap qui travaillent au sein de ces établissements.



C’est également l’occasion idéale pour sen­sibiliser les jeunes à la considération du handicap en entreprise et solliciter différents domaines de compé­tences étudiantes (marketing, communication, commerce, ingénierie etc.) au service d’un projet enrichissant.



L'étude porte sur l’une des 3 thématiques suivantes :



Promouvoir les produits fabriqués en EA/ESAT

Développer de nouvelles filières d'activités pour les travailleurs en situation de handicap

Résoudre une problématique interne d'un EA/ESAT



NB : les EA / ESAT partenaires des 3 groupes lauréats reçoivent jusqu’à 75 000 € de primes (sous réserve de financement du projet par les mécènes d’HTS) afin de mettre en œuvre les travaux menés par les étudiants.



Pourquoi participer à SoliTudiant ?



Étudiants

Réaliser une mission concrète et impactante pour enrichir votre profil

Donner du sens à votre savoir et à vos actions via un sujet d’étude utile et « handi-solidaire »

S’ouvrir sur le secteur adapté / protégé qui emploie plus de 150 000 personnes

Avoir la satisfaction de voir votre projet mis en oeuvre (pour les projets lauréats)

Se former pour devenir un manager impliqué et engagé



Écoles, universités et professeurs

Sensibiliser les étudiants à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

Former des managers impliqués et solidaires

Élargir les possibilités de terrains de stages et d’emplois dans le cadre du cursus des étudiants

Bénéficier d’un cours interactif sur les problématiques du handicap en entreprise dispensé par des intervenants professionnels et d’un MOOC sur le handicap à destination des étudiants

Bâtir un partenariat pérenne avec HTS, association reconnue d’intérêt général



EA-ESAT

Recevoir l’appui d’un groupe d’étudiants compétents, motivés et encadrés par un professeur pour répondre à l'une de vos problématiques

Préparer le futur en sensibilisant les étudiants, professionnels et décisionnaires de demain, aux enjeux des EA / ESAT

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois et / ou l’amélioration des conditions de travail de vos salariés/usagers

Obtenir une subvention pour mettre en œuvre vos projets



Mécènes et sponsors

Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et développer votre image RSE via un soutien visible sur l'ensemble des supports d'HTS

Soutenir un projet qui s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire et permet des actions concrètes de développement sélectionnées par des jurys de professionnels



La 4e édition est lancée, inscriptions jusqu'en décembre 2018, n'hésitez pas à prendre contact par mail pour toute question :

solitudiant@hts‑france.org



