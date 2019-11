THÉÂTRE | article publié le, 05/11/19 0 réaction

Aime-moi ! est une pièce qui aborde les thèmes du couple et du handicap mental chez l’enfant

Aime-moi ! est un conte pour adulte sur l’acceptation de l’autre, et sur l’acceptation de soi.

L’histoire amène à s’interroger sur soi-même et son rapport aux autres. Elle mêle théâtre, danse, musique et poésie dans une ambiance intime entre les deux comédiens et le public. Elle emmène le spectateur vers une vision lumineuse d’une situation qui semble dramatique de prime abord : la vie avec un enfant qui ne se développe pas comme on s’y attend.



L’histoire

Marine et Guillaume se rencontrent lors d’un concours de poésie, assoiffés d’approbation. Leur rencontre les précipite l’un contre l’autre et donne vie à un amour simple. L’arrivée de leur enfant est comme une évidence. Mais leur trio se heurte à une réalité inattendue. Chacun se retrouve alors face à soi-même avec un choix : se protéger, ou prendre le risque de s’ouvrir.



La genèse

A l’origine de ce projet, il y a une volonté de transmettre quelque chose. Le but n’est pas tant de parler du handicap, mais plutôt de ce qu’il révèle en nous. La peur, la honte, la pitié, la force, l’empathie, la spontanéité... Face au handicap, les parents, les frères et sœurs, les proches héritent tous d’une histoire dont ils n’ont pas choisis les prémices, mais dont ils sont libres d’écrire la suite. Aime-moi ! est un conte pour adulte sur l’acceptation de l’autre, et sur l’acceptation de soi.



L'équipe :



Marine AZOUT

Co-auteur, metteur en scène et comédienne

Après plusieurs années de danse et de théâtre, Marine entre à l’Académie Internationale de Comédie musicale, où elle se forme en danse, chant ainsi qu’en théâtre. Elle en sort diplômée en théâtre. En parallèle de sa formation, elle participe à de nombreux projets : cinématographique, avec Un jour mon prince viendra, réalisé par Charles RITTER, où elle tient le rôle principal et pour lequel elle reçoit une récompense au concours CinéVif pour la meilleure interprétation féminine. Sur scène également, Marine a collaboré sur de nombreuses pièces à la Comédie Saint-Michel, dont Le voyage musical de Margo Piano, produit par la compagnie Margo Piano, où elle tenait le rôle de Margo, et Les femmes savantes et Le médecin malgré lui, produits par la compagnie Oxymore, où elle tenait respectivement les rôles de Henriette et Lucinde. Récemment, elle a tenu le rôle de Marilyn dans Marilyn la musicale, produit par la compagnie Plume en Scène.



Maxime PETIT

Co-auteur et comédien

Après des études d’ingénieur, Maxime se forme à la danse, au chant et au théâtre à l’Académie Internationale de Comédie Musicale dont il sort diplômé en théâtre. Il poursuit sa formation aux cours Cochet et à l’école le Samovar. Il participe à plusieurs spectacles dont Hairspray, produit par la compagnie Hit it !, Dirty Dancing, produit par l’AICOM et Marilyn la musicale, produit par la compagnie Plume en Scène.



Fabien BROSSIER

Compositeur

Fabien commence des études de musique dès l’âge de 12 ans. Après 3 ans de formation musicale et d’études de batterie, il poursuit sa formation au conservatoire de Grasse où il obtient un premier prix de percussions 5 ans plus tard. Il s’initie à la composition dès ses 18 ans avec un morceau pour musique de chambre tout en prenant des cours de piano. En parallèle de ses études d’ingénieur, il rejoint plusieurs formations orchestrales, et crée régulièrement des arrangements pour piano ou petits orchestres.



La compagnie

La compagnie M&Moi est une jeune association créée à l’été 2018 qui rassemble 4 passionnés du spectacle vivant. Notre ambition est de produire des spectacles de qualité autour de réflexions sur l’homme et la société dans un style sensible et poétique (inspiré du “spoken word”, apparenté au slam).



Les représentations auront lieu au Funambule Montmartre (53 Rue des Saules, 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 88 83) à Paris du 6 janvier 2020 au 25 février 2020 tous les lundis et mardis.





