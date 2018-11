DROIT | article publié le, 07/11/18 0 réaction

Allocation aux adultes handicapés (AAH) : des changements au 1er novembre 2018

L'allocation est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, d'âge et de ressources.

Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est désormais fixé à 860 € par mois (+ 5 %) pour les allocations dues à compter du mois de novembre 2018. C'est ce que confirme un décret publié au Journal officiel du 3 novembre 2018 qui modifie également en parallèle le calcul du plafond des ressources pour les bénéficiaires de cette allocation en couple.



L’AAH a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu’elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante.



L'allocation est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, d'âge et de ressources. Son montant varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Ainsi, une personne ne disposant d'aucune ressource peut percevoir le montant maximum de l'AAH.



NB : la demande d'allocation doit être faite auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui aide la personne et la renseigne sur ses éventuels autres droits.



Textes de référence





EN SAVOIR + :

Vos droits AAH



© Handicap Infos

Haut de page