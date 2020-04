HABITAT | article publié le, 08/04/20 0 réaction

L’Anah maintient la distribution de ses aides pendant la crise sanitaire

L’agence est mobilisée et organisée pour poursuivre le versement de ses aides et débuter l’instruction des dossiers MaPrimeRénov’.

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et des consignes sanitaires émises par le Gouvernement, l’Anah a activé le 17 mars son Plan de continuité d’activité en mettant en place des mesures qui répondent aux impératifs de cette situation exceptionnelle.



En adoptant un mode de fonctionnement en télétravail, la poursuite de ses activités est assurée au siège et dans les services territoriaux, grâce à la mobilisation de tous les agents au service de l’ensemble des bénéficiaires des aides de l’Agence.



Traitement des demandes de subventions – tous programmes



Le dépôt (via la plateforme monprojet.anah.gouv.fr), l’instruction des dossiers ainsi que le paiement des aides de l’Agence sont maintenus.



L’agence est en capacité d’assurer le paiement des aides aux ménages, notamment grâce aux délégations locales mobilisées (collectivités territoriales, directions départementales des territoires...). Compte-tenu du caractère exceptionnel de la situation actuelle, l’Anah veille à ce que le traitement des dossiers puisse se faire dans les meilleures conditions.



Dans le respect des mesures actuelles de confinement en France, toute visite pour constater l’achèvement des travaux est suspendue. Pendant la durée de la période de confinement, l’opérateur pourra demander la transmission de photos pour réaliser le constat d’achèvement. Lorsque la situation redeviendra normale, une visite pourra être réalisée dans le logement. Le délai global de paiement pourra ainsi être maintenu dans la cible de 40 jours, y compris constatation de l’effectivité des travaux.



167 millions d’euros de subvention ont été versées depuis le début de l’année 2020, dont près de 60 millions sur le seul mois de mars.



MaPrimeRénov’ : début de l’instruction et du versement des aides



Conformément au calendrier initialement fixé, l’instruction des dossiers MaPrimeRénov’ débutera dès le 08 avril, et le versement des premières aides interviendra à compter de la fin du mois d’avril.



L’agence a sécurisé les procédures et les équipes de traitement pour tenir compte de la situation actuelle et permettre une ouverture du service dans les meilleures conditions possibles.



Depuis l’ouverture du service le 2 janvier, 27 400 demandes de primes ont été enregistrées sur la plateforme dédiée à la nouvelle aide et seront instruites dans les prochaines semaines, et ce tout au long du 2e trimestre 2020.



Valérie Mancret-Taylor, Directrice générale de l’Anah : « Le Plan de continuité d’activité de l’Anah a permis de mobiliser très rapidement les équipes et notre réseau afin d’assurer le maintien des services de l’Agence. En lien avec les territoires dont je salue l’engagement, nous continuons d’accompagner au mieux les ménages modestes, afin de les soutenir dans cette période difficile, notamment en continuant de verser les subventions aux bénéficiaires de nos aides pour ne pas ajouter de difficultés financières supplémentaires à la crise actuelle. »



