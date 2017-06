Anorexie - Boulimie : exister dans sa famille. Exister dans la société

Une conférence axée sur les troubles du Comportement Alimentaire, étayée de deux témoignages, dont un ancien mannequin.

Début mai 2017, deux textes ont été publiés au Journal Officiel, relatifs à agir sur l'image du corps dans la société, afin d'éviter la promotion d'idéaux de beauté inaccessibles, de prévenir l'anorexie chez les jeunes ainsi qu'à protéger la santé d'une catégorie de la population particulièrement touchée par ce risque : les mannequins (source Ministère de la Santé).



Elément important du bien-être, facteur de protection ou de risque en matière de santé, et plus globalement enjeu de société, l'alimentation se situe au croisement de différentes politiques publiques ayant un objectif commun : la santé publique. Les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) ont une origine multifactorielle : facteurs de vulnérabilité personnelle : psychologique, biologique et génétique, et facteurs environnementaux : familiaux et socioculturels, comme l'importance de l'image du corps dans nos sociétés, sans qu'il y ait cependant une épidémie récente de ces troubles. Même s'il existe indéniablement une dimension biologique à l'anorexie mentale, les enjeux relationnels sont très souvent convoqués : l'anorexie mentale est l'indication de prédilection des thérapies systémiques familiales.



Nightingale Hospitals Paris - Clinique du Château - s'est notamment spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, qui comprennent principalement l'anorexie mentale et la boulimie. Dans le cadre de ses programmes de sensibilisation annuels auprès du grand public conduits par le Docteur Marc Masson, Coordinateur médical, l'établissement organisera le 14 juin prochain en soirée sur son site, une conférence axée sur les troubles du Comportement Alimentaire, étayée de deux témoignages, dont un ancien mannequin.



Les différentes formes de TCA et les populations touchées



« Les trois principales catégories diagnostiques des troubles du comportement alimentaires décrites dans la dernière classification, celle du DSM-V, sont l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et la boulimie hyperphagique ou binge eating disorder » explique le Dr Sébastien Machefaux, Psychiatre Référent de la prise en charge des TCA à la Clinique du Château à Garches et responsable des préadmissions. Selon les critères du DSM (de l'anglais Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association Américaine de Psychiatrie) IV et de la CIM (Classification Internationale des Maladies) 10, la prévalence vie entière en population générale chez les femmes est de 0,9 % pour l'anorexie mentale et 1,5 % pour la boulimie nerveuse et respectivement de 0,3 % et 0,5 % chez les hommes.



Il n'existe pas d'effet du statut socioéconomique. L'anorexie nerveuse (type restrictif ou boulimique/purgatif) se caractérise par une restriction de l'apport énergétique relative aux besoins, qui mène à un poids corporel significativement faible par rapport à l'âge, au sexe, à la trajectoire développementale et à la santé physique, soit un poids inférieur à un poids minimum normal correspondant à un Indice de Masse Corporelle inférieur à 18,5 chez l'adulte. La Boulimie nerveuse prend la forme d'une absorption, en une période de temps limitée (par exemple moins de deux heures), d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes circonstances.



Enfin, l'Hyperphagie boulimique ou « Binge-Eating Disorder » se traduit par des épisodes récurrents de crises de boulimie (binge eating).



L'anorexie : une maladie épisodique à ne pas chroniciser



Victoire Macon Dauxerre, présente lors de la table-ronde, mannequin, témoignera ainsi de sa difficulté et de son combat, exprimés au travers de son livre « jamais assez maigre » (édition les Arènes). Malgré sa taille de 1,78 mètre, son poids est descendu jusqu'à 47 kilos... « Pour les défilés, il faut entrer dans du 32-34 » commente-t-elle. Son témoignage poignant mettra l'accent sur les diktats de la maigreur qui sévissent dans le monde de la haute couture. C'est un combat intérieur, une maladie mentale... Le rêve de mannequin se transformera rapidement en cauchemar.



Anorexie-Boulimie : exister dans sa famille. Exister dans la société



« Les liens familiaux sont prépondérants dans le traitement de la maladie » poursuit le Dr Sébastien Machefaux. « Camille, la deuxième temoin de la table-ronde, évoquera comment elle a, au gré des soins, compris la fonction que sa maladie avait dans la communication avec sa famille. Son père témoignera comment il a, à l'aide de sa compagne et de sa fille, réussi à renouveler son mode de communication avec Camille, et ainsi devenir un efficace partenaire de soins. Camille et son père évoqueront également comment le parcours de la maladie, de ses soins et de sa rémission partielle, leur ont permis d'établir une relation sereine et constructive. »



Une prise en charge cognitive et comportementale globale personnalisée



Nightingale Hospitals Paris - Clinique du Château propose une prise en charge personnalisée, basée sur un programme de soins, décidé en amont de l'hospitalisation, par accord mutuel. La définition des objectifs et des moyens nécessite une réflexion et une discussion patient/médecin approfondies. « Le lieu d'hospitalisation n'est pas une unité fermée dans laquelle ne sont hospitalisés que des anorexiques et/ou boulimiques. Au contraire, le cadre est ouvert et l'architecture n'a rien d'asilaire. Nous cherchons à rendre la prise en charge la moins stigmatisante possible » insiste le Dr Sébastien Machefaux.



A l'instar des autres maladies psychiques, l'origine des troubles du comportement alimentaire (TCA) est multifactorielle. L'approche de Nightingale Hospitals Paris - Clinique du Château est donc multifocale et pluridisciplinaire. Entretiens familiaux, (patient, famille, psychologue), voire thérapie familiale plus structurée, prise en charge familiale à l'aide d'une psychologue spécialisée, comportant un groupe parents, repas thérapeutique en présence des parents, des patients et d'un groupe multi-familles, groupes hebdomadaires d'échanges TCA, participent à l'émulation, la déstigmatisation, la valorisation de soi, et l'enrichissement de la pensée.



« L'idée que la personne en souffrance psychique n'est pas réductible à l'ensemble de ses troubles et qu'elle a besoin d'agir et d'être responsabilisée est au cœur de notre approche centrée sur la positivité », conclut le Docteur Philippe Cléry-Melin, Psychiatre, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Sinoué.





