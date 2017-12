L'antidépresseur clomipramine peut aider à combattre le cours de la sclérose en plaques

Dans le monde occidental, la sclérose en plaques est la cause la plus fréquente de déficiences neurologiques chez les jeunes.

L'antidépresseur peut soulager les symptômes de la sclérose en plaques (SEP), en particulier dans sa forme progressive, c'est à dire quand il se produit sans rechutes ou rémissions. Jusqu'à présent, les médicaments pour ce type de SEP étaient pratiquement inexistants. Des chercheurs collaborant avec le professeur V. Wee Yong, Ph.D. de l'Université de Calgary et le Dr Simon Faissner de la Ruhr-Universität Bochum, ont examiné 1 040 thérapies génériques et, en se basant sur des études pré-cliniques, en ont identifié un qui convient au traitement de la sclérose en plaques. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Nature Communications du 19 décembre 2017.



Aujourd'hui, douze médicaments ont été approuvés pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente ; pour les types progressifs, en revanche, seules quelques approches thérapeutiques existent. « Les mécanismes qui causent des dommages dans la SEP progressive ne sont pas toujours les mêmes que dans la SEP rémittente, c'est pourquoi cette dernière nécessite des approches thérapeutiques différentes », explique Simon Faissner. En tant que chercheur post-doctoral du département de neurologie de l'hôpital St Josef de Bochum, il a contribué à une étude réalisée à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary en tant que chercheur invité, financé par la subvention pour la recherche médicale accordée par la Ruhr.



Les effets secondaires potentiels sont déjà bien documentés



L'équipe a travaillé avec des médicaments approuvés, dont les effets secondaires ont déjà été amplement documentés. Parmi ces médicaments, les chercheurs ont sélectionné 249 agents thérapeutiques bien tolérés qui entrent dans le système nerveux en toute sécurité. C'est là que l'inflammation chronique se produit dans la SEP progressive. En utilisant des cultures cellulaires, ils ont testé lesquelles des 249 substances sont capables de protéger les cellules nerveuses de l'influence néfaste du fer. Chez les patients atteints de sclérose en plaques, le fer est libéré en raison de lésions cellulaires, endommageant les cellules nerveuses à leur tour.



À la suite de ces tests, 35 candidats potentiels ont été identifiés. Les chercheurs les ont ensuite analysés en ce qui concerne des propriétés supplémentaires : étudier, par exemple, s'ils peuvent réduire les dommages aux mitochondries - les centrales des cellules - ou s'ils minimisent l'activité des leucocytes qui attaquent l'isolation des cellules nerveuses chez les patients atteints de SEP. Dans le processus, la clomipramine s'est révélée prometteuse.



Résultats positifs dans les études pré-cliniques



Dans l'étape suivante, les chercheurs ont analysé la substance chez des souris souffrant d'une maladie comparable à la sclérose en plaques récurrente-rémittente chez l'homme. La thérapie a complètement supprimé les troubles neurologiques, en conséquence, les dommages aux cellules nerveuses et l'inflammation ont été minimisés.



Dans un test ultérieur, ils ont traité des souris avec une maladie qui ressemble à la SEP progressive chez les humains. Ici aussi, la thérapie s'est révélée efficace, à condition que les chercheurs l'appliquent immédiatement après que les premiers symptômes cliniques soient apparus. Des symptômes tels que la paralysie ont été ainsi réduits - contrairement aux animaux témoins qui ont été traités avec des médicaments placebo.



Études cliniques prévues



Simon Faissner est revenu du Canada à Bochum en janvier 2017. En tant que membre du groupe de recherche du professeur Dr Ralf Gold, il s'efforce continuellement d'identifier de nouveaux médicaments susceptibles de protéger contre la SP et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. de la maladie.



« Sur la base de données pré-cliniques prometteuses, notre objectif à long terme est d'étudier la clomipramine ainsi que d'autres thérapeutiques sélectionnées dans le cadre du processus de dépistage chez des patients dans des études cliniques », explique Faissner. « Un avantage des médicaments génériques est le fait qu'il existe une vaste expérience clinique concernant leurs effets secondaires potentiels. » En conséquence, il n'est pas nécessaire d'effectuer des essais de phase 1 pour étudier la tolérance du médicament chez des volontaires sains. « Le financement de telles études pose toujours un défi considérable », conclut Faissner.



Sclérose en plaques progressive



Dans le monde occidental, la sclérose en plaques est la cause la plus fréquente de déficiences neurologiques chez les jeunes. Chez les patients atteints de SEP, les leucocytes endommagent la couche entourant les cellules nerveuses, appelée gaine de myéline. Cela entraîne des troubles neurologiques; chez 85% des patients, la maladie se caractérise par des rechutes clairement définies et peut provoquer par exemple une déficience visuelle, une paralysie ou un engourdissement. La majorité des patients connaissent une détérioration progressive après 15 à 20 ans, ce qui est appelé progression. Chez dix pour cent des patients, la maladie est progressive dès le départ, sans rechute en cours de route.





