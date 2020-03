RECHERCHE | article publié le, 02/03/20 0 réaction

Appel à projet 2020 sur le syndrome de Williams et Beuren

Cette année, un total de 70 000 euros sera attribué aux projets de recherche sur le syndrome de Williams et Beuren.

Les associations « Autour des Williams » et « Fédération Williams France » lancent un nouvel appel international à projets de recherche sur le syndrome de Williams et Beuren.



“Autour des Williams” en un mot

Autour des Williams (ADW) est une association francophone qui réunit les familles touchées par le syndrome de Williams et Beuren. Un des objectifs de l’association est de financer des programmes de recherche scientifique. Les fonds proposés proviennent de plusieurs sources : dons, récompenses, subventions privées, ventes (calendrier, t-shirts etc.) Ils sont issus de nos généreux donateurs et du travail persévérant et dynamique des familles.



“Williams - France” en un mot

Williams – France (WF) est une fédération française qui regroupe une dizaine d'associations sur le syndrome de Williams. Elle représente environ 500 familles.



Le but de cet appel à projets

Sélectionner des propositions de projets de recherche qui devront démarrer en 2020. Un financement sera proposé aux projets retenus par le conseil médical et scientifique et par les conseils administratifs d’Autour des Williams et de Williams France.



Les critères requis

La sélection des projets sera basée sur plusieurs critères : méthodologie, pertinence, faisabilité, impact sur le bien être des patients et originalité scientifique.



Procédure de sélection

La date limite pour la réception des projets : 1er avril 2020.

Les projets seront examinés par des experts et des non-experts. Ils doivent être présentés dans un langage simple en français ou en anglais et doivent inclure :



- Une description claire du projet (lisible par des non-experts)

- Les objectifs et les avantages attendus

- Une demande financière détaillée.



La longueur totale de la proposition ne doit pas excéder 5 pages.



Merci d’envoyer vos propositions à l’adresse suivante : williamscall@free.fr



