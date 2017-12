L’apport reconnu des nouvelles solutions numériques à l’autonomie et l’apprentissage des personnes autistes

L’expérimentation démontre qu’après quelques séances de prise en main et des applications « récréatives », l’enfant peut rapidement atteindre des objectifs en lien avec son Projet Personnalisé d’Accompagnement.

Depuis près d’un an, l’association La Bourguette et la société Auticiel expérimentent dans une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme des solutions numériques pour l’autonomie et l’apprentissage des personnes autistes. Comment ces outils et applications numériques sont-ils utilisés concrètement sur le terrain ? Comment faire pour qu’ils soient les plus pertinents et efficaces possibles ?



Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des personnes autistes à tous les âges de la vie, l’association La Bourguette a intégré fin 2016 l’usage des applications et des tablettes développées par la start up Auticiel dans la prise en charge des enfants de l’Unité d'Enseignement Maternelle Autisme du Petit Jardin à Montfavet (Vaucluse).



Utilisées de façon personnalisée en lien avec le projet individuel de chaque enfant, les tablettes numériques Amikeo, par exemple, la mise en place d’un système de communication individualisé, d’un emploi du temps visuel ou encore d’activités d’apprentissage sur les relations sociales.



Des bienfaits évidents sur l’apprentissage ...



L’expérimentation démontre qu’après quelques séances de prise en main et des applications « récréatives », l’enfant peut rapidement atteindre des objectifs en lien avec son Projet Personnalisé d’Accompagnement. Véritable support au service du projet de l’enfant, la tablette est une solution pour faciliter l'intégration du numérique dans l'accompagnement au quotidien.



Grace à une dizaine d'applications personnalisables, l’enfant peut ainsi progressivement apprendre à identifier, trier et classer les informations par catégories, enrichir son vocabulaire, apprendre à gérer les situations du quotidien, reconnaître puis comprendre les émotions, chez lui comme chez les autres.



... Mais aussi sur l’autonomie.



La tablette intervient, avant tout, en tant que support important à l’autonomie de l’enfant et facilite son inclusion dans la société. Les applications Amikeo lui permettent de communiquer avec une synthèse vocale et des images, de se repérer dans le temps avec des minuteurs, d’effectuer des tâches complexes, comme débarrasser une table ou se brosser les dents par exemple.



Lors d’une conférence « bilan » qui s’est déroulée le 21 novembre dernier à Montfavet, Sarah Cherruault, Fondatrice d’Auticiel, a commenté ce premier bilan : « Les professionnels de la Bourguette ont parfaitement illustré l'efficacité de l'utilisation d'applications numériques adaptées dans l'accompagnement des personnes autistes vers plus d'autonomie. Grâce à notre solution Amikeo (agenda visuels, synthèse vocale, séquentiels, timers...), on assiste à une vraie révolution : les tablettes deviennent de véritables aides techniques qui favorisent l'indépendance et la participation sociale des personnes en situation de handicap mental et ou cognitif. Intuitives, adaptées et hautement personnalisables, ces applications s'intègrent parfaitement dans le projet personnalisé de l'enfant en s'adaptant à ses besoins, à sa sensibilité et à son environnement. Un partenariat fort avec des associations d'usagers, telles que la Bourguette Autisme, est ainsi essentiel pour faire émerger du terrain des outils utiles et efficaces, et pour faire connaître et reconnaître leur importance dans l'accès aux droits des personnes handicapées. »



Ces premiers retours soulèvent également la nécessité d’informer, sensibiliser et de rassurer les différents publics touchés par cette problématique, comme l’a évoqué Pascal Fauvel, Directeur du Pôle Ressource Petite Enfance : « lI existe aujourd’hui un réel intérêt porté aux outils numériques. Cet intérêt est accompagné de nombreuses questions concernant les limites et écueils de ces supports, le temps à mobiliser pour leur mise en œuvre, les moyens financiers nécessaires... Cependant, aucun doute n'est permis désormais sur la capacité de ces outils à soutenir et étayer l'ensemble des apprentissages des personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique. L'enjeu et la pertinence du déploiement des outils numériques tient à la qualité de partenariats entre établissements ou services spécialisés et sociétés comme Auticiel : des collaborations au service d'une même cause. »



L’association pense étendre ces expériences de solutions concrètes sur le terrain et promouvoir l’utilisation des tablettes au sein de ses différents établissements, pour aider également les enfants scolarisés, adolescents et adultes dans leurs apprentissages et le développement de leur autonomie.





Association La Bourguette

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse