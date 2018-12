EMPLOI & FORMATION | article publié le, 01/12/18 0 réaction

Pour que l’artisanat devienne une piste d’emploi pour les personnes en situation de handicap

ArTHisans du 6 au 9 décembre 2018 4 jours de découverte de l’artisanat d’exception et de la formation aux métiers d’art, pour que l’artisanat devienne une piste d’emploi pour les personnes en situation de handicap Carrousel du Louvre - Salle Delorme - Stand A41

Handiréseau s’associe à Défi Métiers et vous invite au Carrousel des Métiers d'Art et de la Création, qui se tiendra du 6 au 9 décembre 2018 à Paris. Cette manifestation unique, initiée et organisée par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, a pour objectif de promouvoir les savoir-faire et de sensibiliser le grand public à l’artisanat d’art.



Le Carrousel des Métiers d'Art et de la Création regroupe 300 exposants et accueille plus de 30 000 visiteurs. A l’occasion de la dixième biennale, Handiréseau et Défi métiers se mobilisent pour cette édition 2018 en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Car le constat est clair :



Les jeunes en situation de handicap ont peur de s’engager dans l’artisanat et recherchent la sécurité dans les grandes entreprises.



Les artisans sont à la recherche d’apprentis ou de salariés, ils rencontrent des difficultés à recruter, ceux qui partent à la retraite ne trouvent pas de repreneur et voient leur savoir-faire disparaître.



Les CFA (Centre de Formation d’Apprentis) d’Île de France n’accueillent pas les 2% de jeunes en situation de handicap, malgré l’obligation contractuelle. Pourtant il n’y a pas de limite d’âge pour devenir apprenti lorsqu’on est en situation de handicap. L’artisanat pourrait être une réelle opportunité non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les personnes handicapées en reconversion. Mais cette opportunité reste inexploitée.



Invité par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, Handiréseau organise pour la première fois l’événement ArTHisans avec Défi Métiers, afin de promouvoir l'artisanat comme piste d’emploi auprès des personnes en situation de handicap au Carrousel des Métiers d'Art et de la Création.



L’objectif est triple :



Familiariser les jeunes en situation de handicap et leurs proches avec l’artisanat d’art, un secteur qui recrute.



Faire connaitre aux artisans du Carrousel les aides aux employeurs qui embauchent des apprentis et des salariés avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).



Sensibiliser les CFA au handicap.



Au programme :

Des circuits découverte avec Handiréseau pour des classes de collégiens en situation de handicap - pour échanger avec des enseignants, des élèves de lycées professionnels et de CFA d’artisanat - pour rencontrer des artisans, dont certains en situation de handicap, - pour inciter les artisans à embaucher des jeunes en situation de handicap.



Des démonstrations sur le moteur de recherche de Défi métiers - pour rechercher de l’information sur l’offre de formation en Ile-de-France - pour repérer les formations accessibles.



Accès :

Carrousel du Louvre 99, rue de Rivoli - Paris 1er - Station Palais Royal-Musée du Louvre - Salle Delorme - Stand A41

Métro : lignes 1 ou 7

Bus : lignes 21, 67, 69, 72, 74, 76, 81, 85 - Arrêt Louvre-Rivoli

Horaires : jeudi 6 décembre : 14 h à 18 h - Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9 décembre : 10 h à 20 h.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page