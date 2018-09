ÉVÉNEMENT | article publié le, 24/09/18 0 réaction

L’association Handicap Travail Solidarité lance la quatrième édition du challenge SoliTudiant

Le challenge a pour vocation d’aider les EA/ESAT dans leur démarche de développement afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Septembre résonne comme le début des inscriptions pour l’édition 2018 / 2019 du challenge SoliTudiant.

Le challenge SoliTudiant c’est quoi ? Un challenge étudiant national au profit des personnes en situation de handicap qui travaillent au sein des Entreprises Adaptées (EA) ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).



Ce challenge permet aux étudiants de bac + 2 à bac +5 de réaliser une étude sur un sujet défini en partenariat avec un EA/ESAT de leur région et avec le soutien d’un de leur professeur.



Sensibiliser les jeunes au handicap



Le projet vise aussi à sensibiliser les étudiants, futurs décideurs, aux savoir- faire et problématiques des EA/ESAT tout en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences :



Réaliser une mission intéressante et impactante pour enrichir leur cursus scolaire,



Donner du sens à leurs actions via un sujet d'étude utile et handi-solidaire,



S’ouvrir sur les secteurs adaptés/protégés qui emploient plus de 150 000 personnes et susciter des vocations,



Avoir la satisfaction de voir leur projet mis en œuvre (pour les projets lauréats).



Comment participer ?



Pour rejoindre le projet, il suffit de se rendre sur le site internet d’HTS soit en tant que EA/ESAT pour déposer un projet, soit en tant qu’étudiant pour découvrir les sujets dans votre région, entrer en contact avec les structures et in fine s’inscrire pour participer en équipe.



La clôture des inscriptions aura lieu en janvier 2019 mais les étudiants se décident majoritairement entre septembre et octobre pour intégrer au mieux le projet dans leur cursus scolaire, c’est donc dès maintenant que le challenge commence !



Contacts :

solitudiant@hts-France.org - Tél. : 07 52 64 81 33.





EN SAVOIR + :

hts-france.org



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

