L’assurance renforce son engagement en faveur de la formation et de l’emploi des personnes en situation de handicap

Signature d’une convention entre Mission Handicap Assurance et l’Agefiph.

L’association Mission Handicap Assurance et l’Agefiph viennent de signer une convention en faveur d’une plus grande insertion professionnelle durable des personnes handicapées dans le secteur de l’assurance.



La profession de l’assurance poursuit activement son engagement en faveur de la formation et de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de ses entreprises. En signant cette convention de trois ans avec l’Agefiph, Mission Handicap Assurance se donne pour objectif d’offrir à des demandeurs d’emploi handicapés faiblement qualifiés ou en reconversion, l’opportunité d’accroître leur qualification et leur employabilité en les formant à des métiers porteurs, leur ouvrant ainsi de vraies perspectives de carrière.



Avec le soutien de l’Agefiph, l'association pourra élargir le périmètre de ses actions à l’ensemble de la branche assurance et mettre en œuvre les orientations stratégiques suivantes :



Augmenter l’intégration de personnes handicapées au sein de sociétés adhérentes à l’issue de leur formation ;



Impulser et diffuser, aux côtés des entreprises, une culture d’ouverture et de confiance, offrant plus de place aux personnes en situation de handicap ;



Elargir le dispositif à d’autres métiers que ceux de la relation clientèle assurance ;



Elargir le dispositif à l’échelle de la France, là où les actions étaient essentiellement menées localement.



Pour Charlotte Girard, Présidente de Mission Handicap Assurance et Bernard Spitz, Président de la Fédération Française de l’Assurance : « L’ambition première de Mission Handicap Assurance est d’être un outil efficace, en faveur de l’insertion des personnes handicapées. La signature de cette convention avec l’Agefiph vient donner une nouvelle impulsion à la politique volontariste des entreprises d’assurances. Pour faire de la formation la meilleure voie vers l’insertion professionnelle, nous allons continuer à renforcer la coopération entre les assureurs, les écoles et les universités. »





