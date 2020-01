LIVRE | article publié le, 16/01/20 0 réaction

L'autisme d'Hector au quotidien : hier, j'ai rencontré Martin

Un livre pour comprendre, accepter, inclure la différence dès le plus jeune âge. Disponible en librairie !

Hector est un petit garçon qui aime aller au parc, va à l’école et adore jouer comme les autres enfants. Enfin, pas tout à fait cependant… Il va faire une rencontre importante lorsque sa route va croiser celle de Martin. Mais cela ne sera pas si facile car Hector a quelques habitudes et des besoins particuliers qui risquent fort de surprendre Martin ! Parviendront-ils à devenir malgré tout amis ?



« Voici un livre original à propos des troubles du spectre de l’autisme ! Et original à plus d’un titre… D’abord parce qu’il s’agit d’un livre illustré, associant textes et dessins. Or les images, et plus généralement tous les supports visuels, jouent un rôle majeur chez les personnes autistes qui « pensent en images », comme l’a écrit l’autiste Temple Grandin.



Ensuite, parce que cet ouvrage additionne deux points de vue en juxtaposant deux types de textes : un point de vue « en première personne » avec le récit autobiographique d’Hector qui nous confie ses sensations, ses émotions et ses pensées ; et simultanément, un point de vue « en troisième personne » qui nous décrit ce que perçoit et identifie un observateur extérieur.



De plus, ce livre offre un décodage de ces éléments observés ou particularités autistiques par une traduction, non en termes médicaux ou psychologiques comme d’habitude, mais dans le langage commun qui ne nécessite pas de dictionnaire et qui est immédiatement accessible à tous.

Stéphane GRISI, pédopsychiatre, spécialiste de l’autisme



> Le commentaire permet d'attirer l'attention sur les indices et détails de chaque planche.

> Il explique en quoi le comportement d'Hector est spécifique en raison de son autisme.



> Le point de vue de l'enfant en situation de handicap.

> En rouge, les objets ou les personnes qui captent l'attention d'Hector dans son environnement.



Les + de l'ouvrage :



• Un livre, deux lectures : une vraie histoire à raconter aux enfants et un texte d’accompagnement pour expliquer simplement le vécu d’un petit garçon autiste.



• Un outil pédagogique et de médiation pour les familles, les enseignants et les professionnels.



• Une nouvelle collection pour favoriser l'inclusion, la compréhension mutuelle et la bienveillance.



Infos pratiques :

ISBN 978-2-7061-4393-9 / 45 pages /16 €





