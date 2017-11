Les Aveugles de France disent « non au mélange des genres »

Pour nous personnes aveugles, cette soi-disant langue inclusive est proprement indéchiffrable par nos lecteurs d’écrans.

Les Aveugles de France interviennent dans le débat relatif à l’écriture inclusive.



S’il est un combat qui retient l’attention de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, c’est bien celui pour l’égalité des droits et des chances. À ce titre, nous nous sentons particulièrement solidaires de toutes celles et de tous ceux qui pour des raisons diverses mais toujours respectables ont à le mener.



Parmi les combats conduits au nom d’une égalité vraie, celui des femmes retient toute notre attention et notre soutien. Se battre pour une égalité des droits, des salaires, de la considération est hautement estimable et nous nous disons solidaires sans aucune réserve.



Et pour Vincent Michel, Président de la Fédération des Aveugles de France « nous ne saurions pas mélanger les genres si l’on peut dire et faire de la question de la construction de la langue un sujet qui aurait rapport avec une quelconque discrimination sexuelle, c’est là faire preuve d’une inculture incroyable et de confusion redoutable ».



Les langues se sont construites au fil des âges sur des bases tout à fait aléatoires et arbitraires. Savoir pourquoi table est au féminin et tabouret du masculin est aujourd’hui impossible. Vouloir à tout prix dans une même phrase faire référence aux deux genres revient à faire naître une langue illisible, incompréhensible en particulier par ceux qui éprouvent quelques difficultés avec cette même langue, les dyslexiques par exemple. Pour nous personnes aveugles, cette soi-disant langue inclusive est proprement indéchiffrable par nos lecteurs d’écrans.



La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France redit son complet soutien aux combats des femmes pour leur égalité. Par contre, elle demande que soit mis fin à ce mélange des genres qui ne peut que porter gravement atteinte à une cause noble entre toutes mais qui serait ici bien mal défendue.



Pour conclure, laissons parler l’éminent linguiste Alain Bentolila : « C’est donc un bien pitoyable combat que celui de se battre à peu de frais contre une règle arbitraire, en la faisant passer pour le symbole d’une discrimination sociale ».





