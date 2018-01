Avirose : une compétition d'aviron indoor pour les femmes après un cancer du sein

L’aviron est l’activité idéale car elle renforce les 4 membres et le buste, avec un geste adapté aux déficits d’une femme opérée du sein et du creux de l’aisselle, voire reconstruite ; elle muscle les membres inférieurs malmenés par la chimiothérapie et l’hormonothérapie.

Dans le cadre des Championnats de France d’Aviron Indoor qui se tiennent à Paris le 10 février 2018 au Stade Charléty, la Fédération Française d'Aviron lance pour la 1ère fois le Challenge Avirose, sur une idée originale de la kinésithérapeute Jocelyne Rolland.



33 équipes constituées autour de femmes opérées du sein



Mis en place par la kinésithérapeute Jocelyne Rolland en partenariat entre la Fédération Française d’Aviron, Avirose est un programme qui permet aux femmes qui ont été a feintes d’un cancer du sein de pratiquer l’aviron indoor.



Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit du programme Aviron Santé mis en place depuis 4 ans par la fédération française d’aviron, dont l’objectif est de permettre un accès à la pratique de l’aviron à un très large public : seniors, sédentaires, diabétiques, greffés, patients atteints de cancer ou en rémission... Le programme aviron Santé est proposé dans 43 clubs labellisés Aviron Santé et encadré par 80 coachs spécialement formés.



Samedi 10 février, le 1er Challenge Avirose rassemblera donc plus de 130 personnes, 33 équipes cons tuées de 4 femmes, dont au moins une a été traitée pour un cancer du sein. les équipes s’affronteront pour la bonne cause dans un relais 4 X 500 m sur des rameurs, pour concourir au titre d’équipe Championne du Challenge avirose. L’épreuve est ouverte à tous, pas uniquement aux femmes licenciées des clubs d’aviron.



Noémie Kober, championne d'aviron et coach aviron santé



Championne de France en titre d’aviron indoor et demi-finaliste aux derniers Jeux Olympiques en double, la rameuse Noémie Kober est la marraine du programme Aviron Santé. Actuellement en formation de kinésithérapeute, elle encadre des femmes atteintes de cancer au cabinet de Jocelyne Rolland et est également depuis quelques mois coach Aviron Santé. Elle sera présente au Stade Charléty pour défendre son titre de Championne de France sur 2 000 mètres, pour participer au Challenge dans l’une des équipes et surtout pour rencontrer les participantes et échanger avec elles sur les bienfaits du programme.



Le programme



Après un cancer du sein, les femmes doivent adopter une hygiène de vie avec une activité physique endurante et musclante, régulière. Cette activité physique bien menée et assidue permet de combattre les récidives du cancer du sein, de limiter les effets néfastes des traitements y compris la fatigue et les douleurs articulaires tout en évitant la prise de poids. Cette activité physique aide, en outre, la femme opérée à se réapproprier son corps.



L’aviron est l’activité idéale car elle renforce les 4 membres et le buste, avec un geste adapté aux déficits d’une femme opérée du sein et du creux de l’aisselle, voire reconstruite ; elle muscle les membres inférieurs malmenés par la chimiothérapie et l’hormonothérapie. elle renforce les membres supérieurs, en particulier les muscles faibles ce qui permet d’équilibrer les muscles trop raides, trop spasmés.



Pour que cette pratique se réalise en toute sécurité, l’accompagnement par le kinésithérapeute est indispensable. C’est pour répondre à ce e nécessité que la kinésithérapeute Jocelyne Rolland a créé ce programme pour permettre aux femmes opérées du sein de pratiquer l’aviron indoor.



Grâce au partenariat mis en place avec le programme aviron Santé de la fédération française d’aviron, les kinésithérapeutes peuvent ensuite orienter les femmes vers un club labellisé Aviron Santé pour poursuivre la pratique de l’aviron avec un accompagnement personnalisé par un Coach aviron Santé.





Consulter le programme Avirose

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse