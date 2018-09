BD | article publié le, 26/09/18 0 réaction

La bande à Ed tome 5 : la première BD familiale avec des héros handicapés !

La bande va s’adonner aux pratiques sportives « Va y avoir du sport ! », le tome 5, est toujours aussi drôle et percutant ! Il met à nouveau une bonne claque aux mauvaises odeurs (et humeurs). C’ est un petit chef d’œuvre d’humour qui prône avec vitalité et ressenti le « VIVRE DIFFERENSEMBLE ».

Sa naissance :

Geg était instituteur et, à ce titre, accueillait depuis de longues années des enfants handicapés dans ses classes. En 2005, Adrien, 9ans, lui explique qu’on parle toujours des handicapés sans jamais les montrer. Avec l’aide graphique de Jak, il relève le challenge. Il n’y avait, à ce jour, aucune BD dont les héros étaient des personnes en situation de handicap (hormis dans les comix américains ou « Real » un manga) : « La bande à ED » était née !



Son historique :



Avec « La bande à ED », Jak, l’illustrateur, et Geg, l’instit’auteur, (duo à succès de la série « Léo et Lu », 8 tomes à ce jour) se sont attaqués au monde du handicap sans tabou et avec un humour engagé. « ED, c’est un Mac Giver qui fait face à tous les problèmes d’un Chaisard comme il s’appelle. C’est aussi un chef de bande mordant et amoureux de la vie. »



Il vit dans une cité avec comme copains quelques « bras cassés »,Tommy, « décalé dans sa tête », Sam , black et obèse, Chang malvoyant, Gad qui souffre de nanisme , Arnaud, sourd et muet et Katty, sa « Nanamoureuse », belle et valide. On les suit dans leur quotidien avec en toile de fond les problématiques d’accessibilité et le regard porté à l’autre, aux autres.



En prenant le contre-pied du sérieux, du pathos, de la gravité ou de l’angoisse mais sans jamais verser dans la facilité, le vulgaire ou l’indigne, les Editions GRRR…ART qui éditent « L’Handispensable, mag » font le pari que vous ne résisterez pas à « Va y avoir du sport ! »



Aujourd’hui :



Sortie, le 7 octobre 2018, 48 pages couleurs (21x29), 11 euros.





www.grrrart-editions.fr



