Le bateau à voile nouvelle génération à destination des skippers en situation de handicap

Soutenu par la Fédération française de voile et la fondation MALLET, le projet est très ambitieux : concourir aux Jeux Olympiques 2024 !

Ce mini-trimaran tracté par une aile de kitesurf a été pensé par Christophe Martin et Chris Ballois, deux anciens skippers professionnels en situation de handicap qui se sont appuyés sur le savoir-faire des étudiants de l'ESTACA pour la conception et la fabrication de leur prototype.



Pour ce faire le prototype doit être utilisable par les skippers en situation de handicap et pas les skippers valides. A terme, il pourra supporter deux personnes, sera en mesure d'atteindre 70 km/h et 3G d'accélération.



Kiteboatspeed : un bateau pensé pour les skippers en situation de handicap comme pour les skippers valides

© Handicap Infos - source : communiqué de presse