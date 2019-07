EMPLOI - FORMATION | article publié le, 28/06/19 0 réaction

BBIRD remporte le trophée AGEFIPH Emploi et Formation pour l’intégration du handicap !

Emmanuelle Burel, récompensée aux côtés de deux autres projets d’innovation.

L’agence Bbird s’est distinguée parmi les 15 start-ups sélectionnées pour son produit Réalité visant à améliorer le quotidien et l’intégration des personnes en situation de handicap.



Réalité, récompensée pour son caractère innovant et unique sur le marché



Réalité est une expérience immersive en réalité virtuelle pour vivre, agir, sensibiliser et casser les préjugés sur le handicap. Elle a été récompensée pour son caractère innovant et sa capacité à faire vivre concrètement des situations de handicap en entreprise. Ses atouts ? Une immersion réaliste et un produit unique sur le marché pour faire changer le regard sur le handicap.



Comment se déroule l’expérience ?



Une fois plongés dans un univers d’entreprise à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les participants deviennent acteurs de leur sensibilisation. Ils suivent un scénario pédagogique pour vivre des situations de handicap et appréhender les moyens de compensations existants. Plusieurs situations sont proposées : découverte des troubles Dys (dyslexie, dyspraxie), daltonisme, diabète, épilepsie, troubles du spectre autistique...



Bbird, créateur d’ateliers innovants pour mieux appréhender le handicap



Deux ans seulement après sa création en avril 2017, Bbird compte bien continuer d'innover pour sensibiliser au handicap. L'agence a en effet mis en place de nombreux ateliers ludiques et différenciants. Par exemple un escape game où le handicap est un atout pour résoudre les énigmes ou encore le #Handihack, premier hackathon sur le sujet du handicap en Normandie. Celui-ci s'est déroulé pour la seconde édition le 26 et 27 avril dernier à Seine-Innopolis, Petit-Quevilly. (Événement où étaient réunis étudiants, demandeurs d’emplois et salariés autour d’une thématique commune. A l’aide des technologies et du numérique, les équipes se challengent afin de répondre à une problématique.)



Et maintenant ? L'agence continue de développer Réalité à travers de nouveaux scénarios (troubles psychiques) et travaille également sur un serious game sur la thématique des Jeux Paralympiques 2024. Un produit qui devrait voir le jour dans le courant de l'année 2019.



Quelques chiffres :

- 12 millions de français environ sont touchés par un handicap

- 6% de taux d'emploi obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés

- 19% de taux de chômage parmi les personnes en situation de handicap





