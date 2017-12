BEYOND SEEING : une exposition itinérante, interactive et multisensorielle à imaginer sans la vue

La mode et le design sont d’abord une expérience purement visuelle que l’on ne peut guère imaginer sans la vue. Un univers donc qui est refusé aux personnes aveugles ou malvoyantes.

La mode n’est pas seulement un phénomène visuel : on peut la toucher, la sentir et l’écouter. En coopération avec de célèbres écoles de mode et d’art allemande, française, belge et suédoise, le Goethe Institut de Paris a réuni des étudiants en design et des personnes aveugles ou malvoyantes pour développer des concepts novateurs en matière de mode et de design. Dans le cadre du projet international BEYOND SEEING, l’ensemble des créations entre vêtements, objets et œuvres d’art ne révèlera son véritable sens que lorsque l'on fermera les yeux. Ces dernières seront montrées pour la première fois à Paris à l'occasion de la Fashion Week et de la Semaine franco-allemande, lors d'une exposition intéractive et multisensorielle qui aura lieu du 18 au 28 janvier 2018.



Inauguration avec concert et performances artistiques le jeudi 18 janvier à 19h en présence des participants au projet et des curateurs



La mode et le design sont d’abord une expérience purement visuelle que l’on ne peut guère imaginer sans la vue. Un univers donc qui est refusé aux personnes aveugles ou malvoyantes. Partant de ce constat, nous nous sommes demandés comment, dans ces conditions, celles-ci peuvent percevoir des phénomènes visuels ? Comment expérimentent-elles les couleurs, les tissus et les surfaces ? Que perçoivent-elles qui nous échappe, peut-être depuis toujours ? En quoi leur concept de beauté consiste-t-il ? Et comment appréhender la mode à travers les sens qui ne font pas appel à la vue ?



Pour répondre à ces questions, en octobre 2016, le Goethe Institut de Paris, en coopération avec des célèbres écoles de mode et de design d’Allemagne, de France, de Suède et de Belgique a pris l’initiative du projet de recherche et d’exposition Beyond Seeing. À travers des ateliers de recherche internationaux et un programme d’accompagnement, l’objectif du projet a été de rendre perceptibles la mode et le design dans une interaction des différentes perceptions sensorielles se situant au-delà du sens visuel. Des groupes cibles qui auparavant n’avaient encore jamais été en contact – des étudiants en design, des participants aveugles et malvoyants ainsi que des experts de différents domaines artistiques – se sont rencontrés pour la première fois afin de développer ensemble des concepts de design innovants.



Durant une année, lors de plusieurs phases expérimentales, les participants ont œuvré conjointement, mais également à travers des ateliers dans chaque pays, sur de nouvelles approches de design ne faisant pas appel à la vue. Les différentes écoles de mode ont pu décider seules de l’orientation qu’elles choisissaient pour aborder ce thème. En Suède par exemple, l’ouïe a été au cœur de la recherche, alors que les participants français se sont saisis plutôt de l’odeur. En Belgique, les participants se sont focalisés sur le corps non voyant dans l’espace, en Allemagne sur le toucher. Mais avant tout, il s’agissait d’apprendre aussi bien les uns des autres que les uns avec les autres. Cet échange intensif a non seulement marqué les participants aveugles ou malvoyants, mais aussi les participants voyants.



Exposition & Programme



L’exposition présentée au WIP La Villette aura deux dimensions : d’un côté, la présentation des créations et artefacts qui ont vu le jour pendant la phase de recherche et de création d’un an ; de l’autre côté, un programme d’accompagnement interactif et expérimental avec des ateliers, des performances et interventions artistiques, qui restitue l’esprit du projet, à savoir dialogue, rencontre et apprentissage commun.



L’Université de Wismar, en Allemagne a pris en charge le processus de développement de l’exposition. Julian Krüger, professeur en conception expérimentale, a conçu avec ses étudiants une architecture d’exposition modulaire et durable qui touche tous les sens et met en scène les résultats des projets de façon multisensorielle. La scénographie vise à explorer la relation entre forme et son, identité et odorat, matériel et haptique ainsi qu’espace et corps et à rendre palpables la mode et le design d’une manière inédite.



L’architecture même de l’exposition et la présentation des contenus du projet permettent à un public voyant et malvoyant de vivre cette exposition de la même manière. Le contenu de l’exposition s’expérimente avec tous les sens et tel en est l’objectif explicite. Lors d’étapes décisives dans le parcours de l’exposition, les visiteurs voyants sont amenés à laisser derrière eux le sens de la vue pour vivre une autre réalité, celle du monde du non visuel. Au cours de la découverte d’éléments acoustiques, olfactifs et sensoriels, des accompagnateurs voyants et malvoyants seront présents pour aider les visiteurs à s’orienter dans l’exposition.



Le programme d’accompagnement est interactif et reprend l’essence même du projet : échanger et expérimenter, tester des limites et les dépasser afin de quitter sa propre zone de confort. Lors de nombreux ateliers, animés par des personnes malvoyantes et des étudiants en mode et design, on coudra, drapera, dansera, touchera et goûtera avec toutes tranches d'âge et toutes catégories sociales.



Le programme sera complété par des conférences d’experts et des projections de films qui mettront en lumière la dimension thématique et conceptuelle d’une approche de la mode et du design qui touche tous les sens. Le programme détaillé sera disponible à partir de mi-novembre.





