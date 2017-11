Les bibliothèques sonores en île de France

Sachons être utiles... Cet article est destinée à faire connaître aux personnes empêchés de lire par un handicap visuel, moteur, une maladie invalidante ou des troubles cognitifs, que les Bibliothèques Sonores mettent gratuitement à leur disposition des enregistrements de livres & revues audio.



Actuellement, le serveur de l'Association propose plus de 7 000 livres audio, des dizaines de revues et 1 000 ouvrages de littérature scolaire. Grâce aux "donneurs de voix", bénévoles formés par l'Association, le catalogue et le serveur s'enrichissent quotidiennement de très nouveaux titres.



Parmi ces enregistrements audio mis à votre disposition, vous trouverez :



Des livres en tout genre ( policiers, romans, récits, etc..)

Des livres scolaires (littérature scolaire)

Des audiorevues, trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires mises à votre disposition dans les plus brefs délais après leur parution.



NB : l’accès est totalement gratuit : il suffit d'être inscrit dans l'une des 116 Bibliothèques sonores.



Si vous connaissez une personne empêchée de lire, faites lui connaître les Bibliothèques Sonores et permettez-lui de retrouver le plaisir de la lecture grâce à l'audio lecture.





Serveur National des Bibliothèques Sonores

EN SAVOIR + :





