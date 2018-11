AUDIO LECTURE | article publié le, 08/11/18 0 réaction

Les bibliothèques sonores pour toute personne dans l’incapacité de lire pour cause de handicap

L'audio lecture est une excellente solution, pour permettre à ceux qui sont empêchés de lire, de redécouvrir, les textes et les auteurs mais aussi d'écouter leurs revues préférées.

Reconnue d'utilité publique depuis 1977, l’Association des donneurs de voix bénéficie de l’exception aux Droits d’auteur. Elle est Associée au service public de la Lecture et de la Culture pour toute personne dans l’incapacité de lire pour cause de handicap.



L'audio lecture est une excellente solution, pour permettre à ceux qui sont empêchés de lire, de redécouvrir, les textes et les auteurs mais aussi d'écouter leurs revues préférées.



L'automne est là, l'hiver approche, le temps ne va pas favoriser les sorties, c'est le moment de proposer un peu de lecture audio, confortablement installé dans un fauteuil.



Le cap des 10 000 enregistrements accessibles gratuitement en téléchargement, bientôt atteint !



9 207 titres étaient disponibles le 20 octobre dont 1 215 enregistrements de littérature scolaire. Chaque jour 4 à 5 nouveaux titres en ligne.



Si vous êtes concerné ou si vous connaissez une personne concernée, RDV sur le Serveur National des Bibliothèques Sonores



Vous êtes, parent d'une personne qui a perdu la capacité de lire, responsable d'une Maison de retraite ou d'un établissement similaire, élu en charge des séniors, membre d'un club de retraités ?...



13 Bibliothèques Sonores à votre disposition en île de France



2 000 livres et revues audio sont téléchargés chaque mois par les audio lecteurs des Bibliothèques Sonores. Chiffre en progression de plus de 20 % !



Les enregistrements sont réalisés par une équipe de donneurs de voix bénévoles, formés par l'Association, avant d'être "mis en ligne" chaque enregistrement passe par un double contrôle de conformité à la Charte qualité définie par l'Association.



NB : pour améliorer l'accessibilité et faciliter les téléchargements, une nouvelle plateforme de téléchargement sera mise en service en 2019 !



Aulnay-sous-Bois

1, rue Roger Contensin - 93600 AULNAY sous Bois

Tél. : 01.48.69.69.68

Courriel : bsaulnay@sfr.fr

Site : http://bsaulnay.fr

Permanence du Lundi au vendredi de 14 à 17 heures



Boulogne-Billancourt

206, rue Gallièni - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01.46.05.37.45

Courriel : advbs92b@club-internet.fr

Site : http://www.bibliotheque-sonore-de-boulogne-billancourt.com

Permanence : mardi & Jeudi de 15 à 18 heures



Charenton-le-Pont

146, rue de Paris - 94220 Charenton-le-pont

Tél. : 06.69.09.58.46

Courriel : 94c@advbs.fr

Site : www.bs-charenton.fr

Permanence : Mardi de 13h30 à 17 heures



Évry

110, place de l'Agora Michel Boscher - 91000 Évry

Adresse postale : BP 30176 - 91006 Évry Cedex

Tél. : 01.60.78.19.01

Courriel : contact@bsevry.fr

Site : www.bsevry.fr

Permanence : Mardi et Jeudi de 15 à 17heures



Fresnes

9, rue Julien Chaillioux - 94260 Fresnes

Tél. : 01.46.68.46.08

Courriel : 94f@advbs.fr

Site : www.bsfresnes.fr

Permanence : Mardi de 10 à 12 heures et Jeudi de 15 à 18 heures



Le Vésinet

20, rue Jean Laurent - 78110 Le Vésinet

Tél. : 01.34.80.10.98

Courriel : contact@bsvesinet.fr

Site : http://bsvesinet.fr

Permanence : Mardi et Jeudi de 14 à 17 heures



Meaux

9, rue Jean bureau - 77100 Meaux

Tél. : 01.60.61.64.52

Courriel : 77madvbs@sfr.fr

Permanence : Mardi de 10h à 12h et Jeudi de 14 à 16h



Montreuil

15, rue de l'église - 93100 Montreuil

Tél. : 01.42.87.23.73

Courriel : bsmontreuil@orange.fr

Site : http://.bsmontreuil.fr

Permanence : Mercredi et Samedi de 10h à 12h



Orsay

Maison des Associations - Parc Charles Boucher - 7, avenue Mal Foch - 91400 Orsay

Tél. : 01.64.46.92.28

Courriel : bs-orsay@orange.fr

Site : http://club.quomodo.com/bibliothèque-sonore-orsay

Permanence : Jeudi de 15h00 à 17 h



Paris

7, place Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault - 75015 Paris

Tél. : 01.45.67.03.74

Courriel : 75p@advbs.fr

Site : www.bibliotheque-sonore-paris.com

Permanence : Mardi et Jeudi de 11h à 18h



Pontoise

14, rue du petit de Coupray - 95300 Pontoise

Tél. : 01.30.20.03.26

Courriel : bs.pontoise@orange.fr

Site : www.bspont95.fr

Permanence : Mardi de 13h30 à 15h30 et Vendredi de 9h00 à 10h30



Rambouillet

Théâtre Le Nickel - 50, rue du Muguet - 78120 Rambouillet

Tél. : 01.34.83.13.60

Courriel : b-s-rambouillet@wanadoo.fr

Site : www.bs-rambouillet.fr/

Permanence : Lundi et Mercredi de 14h à 17h



Versailles

66, rue de Montreuil - 78000 Versailles

Tél. : 01.39.53.38.65

Courriel : versaillesbs@gmail.com

Site : http://bs-versailles.fr/

Permanence : le Mardi de 14h à 18h





EN SAVOIR + :

Les Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page