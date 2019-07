AVENTURE | article publié le, 20/07/19 0 réaction

Le Boat-trip de tous les possibles. We Wheel Rock You !

En étroite collaboration avec l’association Cap Handi et l’UCPA, c’est le nouveau projet développé cette année !

C'est parti pour LE BOAT-TRIP DE TOUS LES POSSIBLES... C'est quoi ? Non pas un, mais deux voiliers qui partent naviguer aux Canaries avec à bord un équipage handi-valide pour faire découvrir la voile, le parapente, le kayak et la plongée ! Oui oui tout ça pour porter les valeurs de l'inclusion et montrer qu'ensemble tout est possible. Du coup on réuni les forces en collaborant avec l'asso coup de coeur Cap Handi et... l'UCPA.



Le concept ?



Organiser un trip en voilier, avec à bord un équipage mixte handi-valide et faire découvrir un panel d’activités adaptées. Mais pas n’importe lesquels ! Voile, parapente, kayak et plongée sous-marine… A la fois auprès de l’équipage, mais aussi auprès des locaux contactés en amont.



Pour porter les couleurs de l’inclusion c’est sur le fier First40.7 de l’association partenaire Cap Handi et un Sun Odyssey flambant neuf de l’UCPA que nous embarquerons.



Le bateau de Cap Handi, sur lequel Olivia (et son fauteuil roulant qui a sagement navigué pendant 19 jours dans la cale) ont eu la chance de faire une transatlantique en 2017, en est à sa deuxième route du Rhum avec son skipper solidaire Christophe Souchaud. Tout comme l’année précédente, il repartira le 23 septembre de La Rochelle en tant que bateau accompagnateur de la téméraire course La Mini-transat La Boulangère et s’arrêtera cette fois dans les Canaries entre les deux étapes de la course.



L’occasion rêvée pour We Wheel Rock You de se lancer dans une première édition du projet Boat-trip de tous les possibles destination El Hierro, mondialement connue pour le parapente et la plongée sous-marine.



QUAND ? DU 5 au 19 OCTOBRE 2019



Les places à bord sont limitées mais si t'es chaud pour participer, pour en savoir plus clique ici



Vidéo. Explications









