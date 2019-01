TÉLÉMÉDECINE | article publié le, 17/01/19 0 réaction

Un cabinet médical virtuel pour faciliter l’accès aux soins aux patients

Hellocare, plateforme e-santé qui met en relation les patients et les professionnels de santé via un service de téléconsultation médicale, lance un cabinet virtuel médical dédié aux patients.

Face à l’annonce du remboursement de la télémédecine et notamment des téléconsultations des médecins traitants en septembre dernier, Hellocare apporte une solution aux patients souhaitant effectuer une consultation en ligne à distance avec leur médecin traitant et être remboursés de la même façon qu’une consultation physique.



Un cabinet médical virtuel 2.0 :



Ce cabinet virtuel prend la forme d’un logiciel en ligne accessible depuis les navigateurs web (la version mobile sera disponible ultérieurement mais le service est tout de même accessible via un smartphone depuis le naviguateur).



Celui-ci permet aux patients d’accéder à leur espace santé et de prendre rendez-vous immédiatement avec leurs médecins traitants, généralistes ou spécialisés (Dermatologues, Gynécologues, Ophtalmologues et Pédiatres).



Le patient pourra très prochainement rechercher son médecin traitant (ou autres) dans l’annuaire prévu à cet effet si celui-ci n’est pas déjà inscrit sur la plateforme et l’inviter à rejoindre le service.



« Les expérimentations menées depuis 2010 ont montré que ce type de pratique médicale était un complément efficace aux visites en cabinet médical, avec de multiples aspects positifs tant sur le plan médical que sur le plan économique. L'annonce du remboursement des télé-consultations permet de développer l'usage de la télé-consultation en France en apportant à tous des opportunités de prise en charge additionnelles en santé. Cette plateforme va pouvoir - dans ce contexte - déployer plus largement sa solution, après l’avoir consolidée et sécurisée pendant plusieurs mois, » explique Mathilde Le Rouzic, co-fondatrice de Hellocare.



Un parcours de soins complet :



Grâce à cette nouvelle solution SaaS, les patients bénéficient de plusieurs avantages :



Un meilleur suivi avec leur médecin traitant qui pourra alterner télé-consultation et consultation en cabinet et facilement consulter l’historique patient ;



Un gain de temps considérable (plus besoin de se déplacer obligatoirement en cabinet ; la prise de rendez-vous pourra se faire plus facilement) ;



Une communication multi-canale, numérique ou physique : les échanges seront simplifiés permettant au patient de partager des données et de développer une plus grande relation de proximité avec son médecin ;



Une centralisation des données de santé grâce au coffre-fort numérique (disponible très prochainement) qui regroupera carnet de santé et historique des documents échangés par le patient et les soignants, etc.



Tout comme une consultation physique, les prix seront fixés par les médecins (ils définissent le tarif des consultations selon la convention à laquelle ils adhèrent : secteur 1, 2 ou 3). La base de remboursement par la sécurité sociale est alignée sur le tarif des consultations habituelles et s’inscrit dans le cadre du parcours de soins.





EN SAVOIR + :

hellocare.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page