Café joyeux lance sa propre marque de café et ouvre son 3e coffee-shop !

Ce café Joyeux, se devait avant tout d’être celui de tous. C’est donc le grand public que la marque souhaite mettre à contribution pour l’aider à choisir le meilleur café parmi une sélection de trois arabicas !

Le 4 novembre 2018, Sidney Gavignet a pris le départ en pool position de la route du Rhum à la barre du monocoque Café joyeux. Le monde entier a pu alors découvrir un intrigant message écrit en lettres noires sur notre voile jaune : « #BUVEZJOYEUX ». Un départ qui permet à la marque éponyme de lancer un grand référend’RHUM pour la sortie nationale de son propre café, en grains ou en capsules, qui servira une belle cause. Cette marque connue depuis 2017 pour ses coffee-shops solidaires rejoint le monde de la torréfaction et se lance dans la production et la distribution d’un café solidaire à sa marque.



Une grande première dans le monde de l’agroalimentaire



Un vrai pari à relever pour cette jeune startup solidaire, mais qui prend tout son sens lorsque l’on découvre que l’intégralité des bénéfices, liée à la vente de ce café, sera réinvestie dans l’ouverture de nouveaux coffee-shops en France et à l’étranger. Une opportunité d’embaucher de nouvelles personnes en situation de handicap mental ou cognitif, et de continuer à promouvoir la différence en suscitant la joie. #CERCLEVERTUEUX



« Pour permettre le lancement de notre café, nous avons fait le tour du monde à la recherche des meilleurs arabicas, nous nous sommes entourés de torréfacteurs de talent et nous sommes associés à de joyeux conditionneurs. Pour imaginer et produire un café extraordinaire, à l’image de nos coffee-shops, et en restant fidèles à nos valeurs » Yann Bucaille- Lanrezac, fondateur des Cafés Joyeux.



« Pour tous nos futurs contributeurs, qu’ils soient connaisseurs ou amateurs, professionnels ou gourmets, nous avons imaginé des coffrets dégustation composés de trois cafés d’exception sélectionnés parmi les meilleurs arabicas de la planète. Ils sont torréfiés par la Compagnie des Torréfacteurs, un atelier de torréfaction collaboratif et participatif installé à Strasbourg, qui emploie aussi des personnes porteuses d’un handicap. Nos coffrets sont conditionnés à «l’Atelier de Jemmapes – Entraide Universitaire» à Paris, un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) qui emploie exclusivement des salariés porteurs d’un handicap. » Diego Magdelénat, Capitaine Grains et Capsules chez Café Joyeux.



Le principe du référend’RHUM est simple, une fois votre coffret dégustation en mains, il vous suffit de déguster les trois Cafés JOYEUX proposés par la marque, sous forme de grains ou de capsules, selon votre machine. Puis d’aller voter pour votre préféré, en remplissant le questionnaire sur joyeux.fr ou en allant sur le compte Instagram @cafejoyeux, pour poster une photo de votre choix.



Le café qui obtiendra le plus de votes sera ensuite commercialisé dans tous les coffee-shops Cafés Joyeux et sur le site internet www.joyeux.fr en 2019. Alors lequel du café Joyeux N°1, N°2 ou N°3 sera élu LE café préféré des Français ?



En route vers une joyeuse traversée



Depuis leur rencontre en 1995, lors la Coupe de l’America à San Diego, Sidney et Yann, tous deux passionnés de voile se vouent une admiration mutuelle et une amitié sincère. Ensemble, ils sont prêts à relever tous les défis pour défendre leurs valeurs communes. Leur amitié perdure pendant toutes ces années. En 2012, Sidney, devient tout naturellement le parrain de l’association Emeraude Voile Solidaire.



Leur histoire commune ne s’arrête pas là. En 2016, Yann acquiert un monocoque de 52 pieds pour concrétiser un vieux rêve : se lancer en solitaire sur la Route du Rhum.



Mais les Cafés JOYEUX ont besoin de leur fondateur... Sa femme Lydwine le convainc alors de laisser sa place à un navigateur chevronné pour se concentrer sur le développement des coffee-shops solidaires.



C’est donc sans hésiter qu’ils proposent à leur ami Sidney Gavignet de prendre le départ. La réponse ne se fait pas attendre, Sidney accepte bénévolement de relever le défi en soutien à cette cause et particulièrement aux équipiers. Dont acte, Sydney devient un extraordinaire ambassadeur Café JOYEUX et porte un message haut et fort pour cette mythique traversée : « la beauté et la performance sont compatibles avec la différence ».



Infos pratiques :



CAFÉ JOYEUX PARIS

23 Rue Saint Augustin Passage Choiseul 75002 Paris

CAFÉ JOYEUX RENNES

14 Rue Vasselot 35000 Rennes





EN SAVOIR + :

joyeux.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

