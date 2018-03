Une campagne pour dépoussiérer le rapport au handicap

Cette campagne a aussi comme objectif de démystifier la relation handicap/activité physique : derrière chaque handicap, il y a une personne à part entière. Le handicap peut encore faire peur mais c’est en le découvrant d’une autre manière que les mentalités pourront évoluer. (© image : ANAÉ)

Avec le hashtag #YesIcan l’association ANAÉ s’attaque au droit fondamental des personnes en situation de handicap, à profiter de vacances et loisirs sans barrières liés à leur handicap.



Les vacances doivent être accessibles à tous !



Nous avons conscience des difficultés rencontrées par les personnes atteintes d’un handicap dans leur vie quotidienne, mais qu’en est-il de leurs difficultés à partir en vacances et profiter de loisirs comme tout un chacun ? « Le handicap n’est pas lié à la personne, mais c’est la conséquence d’un environnement inadapté. » tient à nous rappeler Bernard Loquais, Responsable de l’association. C’est dans cette optique que l’association a décidé de lancer cette campagne pour faire connaitre son combat.



Réunir personne handicapée et personne valide autour d’activité commune, c’est possible !



Avec cette campagne, l’association prône la « mixité entre personne valide et handicapée », notamment à travers le partage d’activité sportive comme une randonnée, du parapente adapté, du ski... Cette campagne a aussi comme objectif de démystifier la relation handicap/activité physique : derrière chaque handicap, il y a une personne à part entière. Enfin, le handicap peut encore faire peur mais c’est en le découvrant d’une autre manière que les mentalités pourront évoluer.



A propos de l'ANAÉ



Créée en 1956 par les Guides Scouts de France, l’Anaé est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objectif « d’élaborer, de créer, de gérer et d’animer des centres de loisirs au bénéfice d’enfants et d’adultes ayant un handicap moteur, mental ou sensoriel ». Depuis bientôt 60 ans, l'association intervient dans le domaine du sport et des loisirs accessibles à tous dans lequel elle est la pionnière. Elle a ainsi développé de nombreuses activités qui peuvent se décliner dans des environnements différents, notamment celles associant personnes valides et personnes handicapées.



Par vocation, l’Anaé s’oriente vers l’accueil de personnes moyennement ou lourdement handicapées dans ses trois centres ouverts toute l’année.





www.anae.asso.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse