Un camping-car pour personnes à mobilité réduite nommé Hoddicé

« Pour partir en vacances, aucun lieu n'est équipé, même pas les mobile-homes. On a beaucoup de retard dans ce domaine... Mais pas question pour autant de renoncer à mon rêve », Didier Delcuzoul.

Ce projet c’est avant tout une histoire. La rencontre de deux hommes, 2 Didier … Le premier, Didier Delcuzoul devient tétraplégique après son accident de la route en 2001. Le deuxième, Didier Bastide est gérant d’un garage situé en Aveyron qui dispose depuis 7 ans d’un agrément pour aménager des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite.



Combattre l’isolement par la mobilité



Pourquoi cette idée ? Une envie d’évasion, de voyages, de plus de liberté … mais un frein : le retard du monde du loisirs dans ce domaine avec des hôtels et autres hébergements touristiques ne pouvant accueillir une personne à mobilité réduite.



L’idée d’un camping-car aménagé fabriqué en Aveyron germe alors dans l’esprit de Didier D. il se rapproche alors de Didier B et lui parle de son projet ; ce dernier s’en souvient bien : « Au début, j'avoue, je n'y croyais pas trop. Et puis, il en parlait de plus en plus, je lui ai dit d'accord, on va tenter d'en équiper un ». Le premier camping-car aménagé était né ; pour autant pas question de s’arrêter en si bon chemin … Les 2 Didier souhaitent aujourd’hui que d’autres personnes profitent de cette bulle d’oxygène sur roue et ont pour projet de faire construire de nouveaux camping-cars voir des vans pour les proposer à la location et à la vente ; Hoddicé est né !



Equipements existants :



Hayon élévateur pour accès en fauteuil roulant, possibilité de conduite personne valide, tétraplégique, ou paraplégique

Conduite pousser-tourner au volant

Commandes vocales pour clignotant, klaxon, phares

Rail de transfert au plafond pour accès au lit, mais aussi pour accès à la douche, aux WC, et au poste de conduite

A l'avant 2 sièges ergomèdes avec réglage assise et lombaire électrique

Suspension pneumatique qui permet de niveler le camping car à l'aide d'un bouton

Lit électrique 120*190 relevé buste et jambes avec matelas mémoire de forme

Lit avant 110*185 avec matelas mémoire de forme

+ lit superposés 80*190

GPS spécial camping-car, caméra de recul

Panneau solaire 110w

TV avec antenne satellite Alden-auto

Lecteur CD, prise USB

Store extérieur avec LED

Tuyaux de remplissage d'eau, rallonges électriques, 2 bouteilles de gaz

Réservoir d'eau potable 150L, eaux usées 80L, WC chimiques à cassette



Témoignages



« Paraplègique, je me suis régalé à partir une semaine en camping car. »

Sam



« Comment résumer tout ce que nous aurions à dire sur le camping-car et sur Didier ? Pas facile, commençons par le véhicule : il est presque parfait tellement il est je dirais presque sur-équipé à la fois pour une personne en fauteuil, même avec un gros fauteuil comme le mien ou pour tout valide, confort, ergonomie tout y est, et ce qui manque va être installé, que demander de plus ! Nous revenons d'un tour d'Europe, il a vu toutes sortes de routes, des autoroutes bien plates à la petite route de montagne sinueuse où il était impossible de dépasser le 35km/h (Ukraine, Roumanie...). Il a vaillamment monté des côtes impressionnantes (2 boutons magiques : un pour aider à la traction et l'autre pour gérer les fortes descentes (dont une de 16% à Trieste !) font que cela devient un jeu d'enfant. Maintenant parlons de Didier, plus accueillant et sympathique, je crois que c'est difficile à faire, nous avons été reçus comme des amis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous relouerons l'an prochain, Didier, Claudie, surtout ne changez rien, on vous adore ! Bien entendu nous recommandons ce camping-car. »

Amaury et Bernadine



Afin d'améliorer les futurs services proposés autour du camping-car les PMR sont invités à répondre au questionnaire suivant :



« Vous arrive-t-il de partir en vacances ? »

Si la réponse est OUI : cliquer ici

Si la réponse est NON : cliquer ici





© Handicap Infos - source : communiqué de presse