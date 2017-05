Les candidats font l’impasse sur la priorité numéro un des personnes en situation de handicap

L'APF demande en urgence le respect du principe fondamental de la prestation de compensation du handicap (PCH) : son caractère individuel.

L’APF fait le constat que le droit à compensation inspire peu, voire pas du tout, les candidats à l’élection présidentielle. Dans l’enquête Ifop-APF « Conditions de vie, aspirations et intentions de vote », une meilleure prise en charge pour compenser les situations de handicap est l’objectif prioritaire cité par les personnes en situation de handicap pour améliorer leur quotidien.



L'association demande en urgence le respect du principe fondamental de la prestation de compensation du handicap (PCH) : son caractère individuel. Elle demande par ailleurs un élargissement immédiat des besoins couverts par la prestation (activités ménagères, aides à la parentalité, aides à la communication etc.) et la revalorisation immédiate des tarifications de tous les besoins (aides humaines, techniques etc.). Enfin, elle demande à terme la création du « risque autonomie » qui doit financer l’intégralité des besoins et l’intégralité des dépenses effectuées par les personnes au titre des aides à l’autonomie. Et ceci quelle que soit l’origine de la situation de handicap, quel que soit l’âge, et quel que soit le besoin.



Le droit à compensation est l’un des piliers majeurs de la loi handicap de 2005, il prévoit que toutes les personnes en situation de handicap ont droit à la compensation des conséquences de leur handicap quels que soient l'origine et la nature de la déficience, l’âge de la personne ou son mode de vie.



Aujourd’hui, l'association déplore de nombreux dysfonctionnements dans l’application du droit à compensation. De nombreuses lacunes sont constatées : des tarifications insuffisantes de la PCH qui occasionnent des restes à charge et même de lourdes augmentations ces dernières années, des plans d’aide qui sont diminués sans modification de la situation des personnes, une pression forte des départements devant l’augmentation de ces dépenses, une initiative du gouvernement qui au lieu de revaloriser les tarifications propose une « mise en commun » de toutes les aides (humaines, techniques, transports, aménagement logement, véhicule) au mépris du principe fondamental de la PCH : son caractère individuel !



Ces situations pèsent lourdement sur le quotidien des personnes en situation de handicap et leur famille. Plusieurs d’entre eux rencontrent des difficultés liées à une compensation du handicap insuffisante :



Ricardo, a un reste à charge de 5000 € pour s’acheter le fauteuil roulant dont il a besoin







Sarah, a perdu 80% de ses heures d’intervention d’aides humaines







Isabelle, maman d’Anaïs atteinte d’IMC, ne peut pas payer toutes les aides techniques nécessaires à sa fille









© Handicap Infos - source : communiqué de presse