Championnat du monde fauteuils tractés, une première édition les 28 et 29 avril !

Handi Tract est un projet ambitieux permettant à des athlètes handisport venus de tous les continents de s’affronter lors d’une course chronométrée en équipe.

Le projet Handi Tract, c’est l’organisation de la première édition des Championnats du monde de fauteuils tractés en France. Cet ambitieux défi sportif et humain est né de la rencontre de deux associations : La Marsalette Increvable qui crée, modifie et prête des fauteuils roulants revisités permettant à des athlètes handis et valides de partager la course à pied ; et les Foulées de Mulsanne qui organisent des courses sur route depuis plus de 12 ans.



Ce championnat unique aura lieu les 28 & 29 avril 2018 à Mulsanne (72), ville connue de tous les passionnés de course automobile et des 24 heures du Mans. Nathalie Mauclair, double championne du Monde de Trail est la marraine de cette manifestation.



Ce championnat du Monde est une compétition sportive ouverte à tous types de fauteuils tractés et/ou poussés réunissant des athlètes en situation d’handicap et valides hommes et/ou femmes. L’équipage devra être composé d’un athlète handi plus 1 à 5 coureurs.



La volonté de l’association étant d’impliquer un maximum d’athlètes handi sur tout type de fauteuil, une possibilité de prêt de fauteuils adaptés, type Marsalette est proposée en déposant un dossier auprès de l’association.





www.handitract.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse