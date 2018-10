COMPÉTITIONS | article publié le, 31/10/18 0 réaction

Les Championnats d’Europe de Parabadminton du 1er au 4 novembre à Rodez

Les compétiteurs, selon leurs situations personnelles, sont divisés en 6 catégories distinctes. Entre 20 et 30 nations seront présentes lors de ce tournoi, ce qui fait un total d'environ 170 athlètes.

NB : le Parabadminton va faire son entrée au programme paralympique pour 2020 et nos Français sont parmi les meilleurs.



7 athlètes français engagés pour ces championnats :



Faustine Noël : licenciée au REC (Rennes Etudiants Club)

Emmanuelle Ott : Badminton Athletic tarbais (Trabes)

Meril Loquette : Badminton Club Maisons Laffitte (78)

Lucas Mazur : Licencié Salbris (Loir et Cher-41)

Fabien Morat : Aix Université Club de Badminotn (AUCB- Aix en provence)

Mathieu Thomas : Montrouge Badminton-SMM (92)

David Toupé : Né à Rennes, vit à Tarbes.



Parmi ces athlètes, Lucas Mazur, champion du monde en simple hommes en 2017 en Corée du Sud et licencié à Salbris (Association Badminton Salbris / ABS). En véritable chef de file il tentera lui aussi de venir chercher des points importants dans l’optique des qualifications pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.





