Championnats du monde d'aviron indoor à Paris, accessibles à tous : 3 202 compétiteurs inscrits

Dans moins d'une semaine, vendredi 7 et samedi 8 février, Paris accueille les championnats du monde d'aviron indoor au stade Pierre de Coubertin, organisés par la Fédération Française d'Aviron.

De l’élite, aux crossfiters en passant par les sportifs à la recherche d’un challenge à relever, les prochains championnats du monde d’aviron indoor rassembleront à Paris les passionnés d’ergomètre du monde entier. Rejoignez-nous les 7 & 8 février 2020 pour découvrir le nouveau sport indoor qui se déploie dans de nombreux clubs accessibles à tous.



World Rowing Indoor Championships - RDV À PARIS



Déjà organisés à 2 reprises aux États-Unis, les championnats du monde d’aviron indoor arrivent pour la 1ère fois en Europe. Et c’est la Fédération Française d’Aviron qui a été choisie pour organiser cette 3ème édition, en partenariat avec la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) et Concept.



Les 7 et 8 février 2020, au stade Pierre de Coubertin à Paris, les meilleurs athlètes se donnent RDV pour se défier sur les ergomètres. Plus de 3 200 participants du monde entier, répartis dans une centaine de catégories, sont attendus pour ces 2 journées durant lesquelles près de 50 courses vont se dérouler.



Les compétitions vont s’enchaînent sur un plateau équipé de 96 ergomètres alignés les uns à côté des autres, reliés entre eux grâce à un logiciel connecté qui retransmet la progression de chaque concurrent sur un écran géant. Le public peut ainsi vivre la course en direct dans une ambiance survoltée.



Particularité de ces championnats du monde : les inscriptions étaient ouvertes à tous ! Rameurs licenciés en club, crossfiters, fans de rameur à la maison, sportifs à la recherche d’un défi à relever... tout le monde pouvait s’inscrire pour tenter de remporter un titre.



Les mondiaux en quelques chiffres :

3 202 participants inscrits

52 nationalités différentes

Top 3 des pays, après la France : UK, Italie, Allemagne

14 ans pour le jeune participant

86 ans pour la doyenne

94 ans pour le doyen

+ de 100 catégories

47 courses

96 ergomètres reliés entre eux

un écran de 9x9m pour retransmettre les courses

120 000 pratiquants d’aviron en France



52 nationalités inscrites pour ces mondiaux ! Des rameurs européens... mais aussi de pays bien plus lointains comme le Pérou, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Iraq ou Madagascar !



L’aviron indoor : une pratique accessible



L’aviron indoor est une pratique sportive et compétitive qui se déroule sur un ergomètre d’aviron (aussi appelé « rameur »). Nés dans les années 70, les premiers ergomètres servaient principalement aux rameurs de compétition pour s’entraîner et pour les évaluations lors des sélections en équipes nationales. Dans les années 80, la pratique s’est démocratisée et rapidement, tous les clubs d’aviron, mais aussi la plupart des salles de sport, se sont s’équipés de ce matériel.



L’aviron indoor permet de faire travailler les principaux groupes musculaires (jambes, bras, dos, abdominaux, fessiers) tout en sollicitant fortement le système cardio vasculaire. L’ergomètre est donc un formidable équipement permettant à tous de s’entraîner et de mesurer rapidement ses progrès physiques.



L’aviron indoor peut se pratiquer à tout âge (de 10 ans jusqu’à plus de 90 ans) et convient parfaitement pour l’entraînement de tout sportif, quelle que soit son activité de prédilection. Il est accessible aux athlètes handicapés et très indiqué pour les personnes qui n’ont jamais pratiqué de sport auparavant, mais aussi pour lutter contre de nombreuses pathologies et pour perdre du poids.



Le geste de l’aviron est facile à apprendre. Il suffit de quelques séances d’initiation pour réaliser des séances ayant un réel impact physique et physiologique.



En France, la pratique compétitive de l’aviron indoor est officiellement reconnue par le Ministère des Sports depuis 2012 et la Fédération Française d’Aviron peut depuis lors délivrer des titres de champions nationaux et régionaux.



