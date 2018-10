HANDICAP | article publié le, 26/10/18 0 réaction

Les cinq grandes priorités du Comité interministériel du handicap 2018

La première feuille de route du gouvernement, mise en place le 20 septembre 2017, est aujourd’hui renforcée par trois piliers qui doivent soutenir notre action. Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Le Premier ministre a réuni, le 25 octobre 2018, le 2e Comité interministériel du handicap pour faire un point d’avancement sur les chantiers engagés depuis un an et poursuivre l’action en faveur des personnes en situation de handicap.



Accéder à ses droits plus facilement, s’épanouir de la crèche à l’université, accéder à un emploi et travailler comme les autres, vivre chez soi et se maintenir en bonne santé et être acteur dans la cité, autant de chantiers pour l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Le Comité interministériel du handicap (CIH) a dégagé 5 grands axes d'action.



5 grandes priorités :



1 - Simplification : les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de droits à vie après une et une seule déclaration de leur handicap.



2 - Scolarisation : mettre en place la société inclusive dès l’école. Le Gouvernement fait de l’école inclusive une priorité. Les chantiers ouverts le 3 décembre 2017 vont s’amplifier.



3 - Emploi : les dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ont été simplifiées avec la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Un second temps de concertation va permettre de rénover l’offre de services visant à garantir le parcours dans l’emploi des travailleurs handicapés par les employeurs.



4 - Accès aux soins : pour le CIH, l’accès aux soins est une priorité pour 2018-2019. Parmi les mesures majeures : l’accès pour tous aux complémentaires santé.



5 - Développer les nouvelles technologies : le développement des nouvelles technologies et l’essor de l’intelligence artificielle seront des atouts importants pour le quotidien des personnes en situation de handicap. Il convient de mettre en les liens les start-up et les développeurs de projets avec les personnes en situation de handicap pour développer des produits innovants adaptés.





EN SAVOIR + :

Plus d'informations sur le CIH 2018



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page