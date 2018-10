LIVRE | article publié le, 08/10/18 0 réaction

Cinq sentiments à travers un livre en auto-édition : un projet unique en France !

Cet ouvrage a permis de donner la parole sur un même pied d’égalité à tous les auteurs. Ce projet est unique en France et s’inscrit dans une démarche inclusive des personnes en situation de handicap.

N’ayant pas, peu d’expression ou peu de moyens de communication, comment la personne handicapée peut-elle avoir des sentiments ou manifester ses émotions ?



Pour beaucoup de personnes, le handicap met mal à l’aise ou fait peur. Certains citoyens vont générer des attitudes négatives souvent de manière non intentionnelle mais tout simplement par manque de connaissances. Les regards se détournent ou au contraire se font voyeurs, les mots utilisés à leur encontre sont inappropriés ou blessants, les comportements peuvent être maladroits ou irrespectueux. Parce que la différence intrigue et dérange, les préjugés viennent alors en première ligne sur l’image de la personne en situation de handicap. Certains citoyens vont donc avoir quelques réticences sur le « champ des possibles » de ces personnes touchées par une « anormalité ».



Par des actions de communication, l’image est certes en train de changer. Cependant, faire tomber les clichés n’est pas une action qui se fait spontanément au sein de la société. Aussi, pour activer ce changement de regard, il est nécessaire de proposer des actions spécifiques et marquantes.



Pour mettre en lumière le handicap, il fallait faire quelque chose d’original, d’innovant, qui pourrait être présenté comme un véritable évènement et bénéficier d’un coup de projecteur national.



L’Adapei a souhaité mettre en lumière toute la sensibilité et le potentiel des personnes en situation de handicap tout en s’appuyant sur le calendrier d’un des évènements littéraires les plus importants en France : la Foire du Livre de Brive.



Aborder le thème de la culture en Corrèze passe inévitablement par la littérature. En effet, la Foire du Livre de Brive s’inscrit comme le second évènement littéraire en France après Paris avec plus de 90 000 visiteurs en 2017.



Ce projet, basé sur le concept de « compagnonnage littéraire », s’inscrit comme une véritable innovation : vingt-cinq personnes en situation de handicap deviennent auteurs aux côtés de cinq écrivains limousins sur le thème des sentiments.



Les personnes accueillies par l’Adapei ont toutes des capacités d’expression même si certaines d’entre elles ont des difficultés dans la lecture et l’écriture. Ces personnes sont certes différentes, mais elles sont comme tout le monde : elles ressentent des émotions et des sentiments. L’idée de l’Adapei était donc de démontrer à travers un livre qu’elles ont des choses à dire pour mieux se faire connaître et reconnaître en tant que Personne à part entière.



L’intitulé de cet ouvrage « Des sentiments... comme les autres ! » met en lumière des histoires racontées par vingt-cinq personnes en situation de handicap qui ont accepté d’endosser le rôle d’auteurs aux côtés de cinq auteurs de l’ex-région Limousin déjà publiés. Ces derniers ont eux aussi écrit une nouvelle sur le thème de leur choix. Ainsi, ce livre a été porté par Aude Courty pour aborder le regret, Christian Lainé pour l’amour, Jean-Paul Malaval pour le désir, Anthony Signol pour le bonheur et Sébastien Vidal pour la colère. La préface est, quant à elle, rédigée sous la plume de Franck Bouysse.



Au total, ce recueil publié par l’Adapei en auto-édition rassemble donc trente nouvelles que nous vous invitons à découvrir. Venez à la rencontre des personnes qui ont participé à cette aventure !



Rendez-vous donc à la Foire du Livre de Brive les 9, 10 et 11 novembre 2018 sur le stand de l’Adapei de la Corrèze et sur le nouveau site pour commander le livre.



A noter : ce livre sera présenté en version papier pour la Foire du Livre puis en version e-book. Cependant dans un souci d’accessibilité, une version audio sera également proposée.





