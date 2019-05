ACCESSIBILITÉ | article publié le, 31/05/19 0 réaction

Cinquième édition des Trophées du Tourisme Accessible

Les Trophées du Tourisme Accessible récompensent les bonnes pratiques au service de l’accessibilité des sites touristiques.

Les Trophées du Tourisme Accessible seront remis dans le cadre du Salon HANDICA le mercredi 05 juin 2019 à 17heures. Ils sont mis en œuvre par l’Association Tourisme & Handicaps qui développe depuis l’année 2001 la Marque Tourisme & Handicap dans le cadre d’un marché auprès de la Direction Générale des Entreprises qui porte les marques du tourisme accessible : Tourisme & Handicap et Destination pour tous.



Les Trophées sont étroitement liés à trois membres d’honneur de l’Association, aujourd’hui décédés, Gérard DUVAL, Edith MADET et Pierre ROUSSEAU, qui s’étaient particulièrement investis en faveur de la marque Tourisme & Handicap et de l’Association Tourisme & Handicaps.



Un intérêt toujours croissant



165 établissements ont fait acte de candidature en 2019, ils étaient 153 en 2018 et 111 en 2017. Cette progression témoigne de l’intérêt des prestataires détenteurs de la marque Tourisme & Handicap pour « décrocher » la récompense qui couronne leur engagement et leur volonté d’accueillir les personnes en situation de handicap en leur offrant l’assurance de prestations adaptées à leurs attentes.



Tous détenteurs de la Marque pour quatre déficiences, auditive, mentale, motrice et visuelle, les établissements candidats sont regroupés en cinq catégories :



Les grandes structures d’hébergement

Les petites structures d’hébergement

L’information touristique

Les loisirs

La restauration

Les sites de visites.



Trois établissements sont nommés dans chaque catégorie, six d’entre eux recevront un Trophée. Un Trophée d’or sous l’égide de la DGE et un « Coup de cœur » décerné par l’Association Tourisme & Handicaps récompenseront également deux des 165 postulants.



Catégorie Hébergement Grandes Structures (placées sous l’égide de l’ANCV) :



Charente Maritime – Chatelaillon Plage – Hôtel d’Orbigny

L’hôtel d’Orbigny se situe au cœur de Châtelaillon dans un environnement calme. Ses terrasses et son bar en font un lieu particulièrement apprécié. Son petit déjeuner servi en buffet est composé de produits bio et régionaux. Il peut se prendre en salle ou en terrasses sur lesquelles vous pourrez vous restaurer. Cet établissement propose également un parking fermé, un accès gratuit au Wifi et un abri vélos. www.hotel-orbigny.com



Loir et Cher – Cheverny – Camping sites et paysages les Saules

Situé en plein cœur des plus beaux châteaux de la Loire, notre établissement propose de retrouver l’esprit authentique du camping et de se connecter à la nature. Partenaire des plus beaux sites de la région, les visiteurs sont invités à découvrir le Val de Loire avec ses paysages, sa nature préservée et son patrimoine à l’occasion des 500 ans de la Renaissance. Leurs nombreux services accessibles à tous permettront de passer des vacances inoubliables en famille ou entre amis. www.camping-cheverny.com



Pas de Calais – Reclinghem – Gite l’Alouette les Champs

Gîte 3 épis, Trophée Gîte de France 2017 et 2018, Marque Tourisme et Handicap, dans petit village de la Haute Lys. Maison 300m2, plain-pied, géothermie, terrain clos 3000m2, parking. Hall ouvrant d’un côté sur vaste et agréable salle de séjour, terrasse carrelée plein sud, et sur grande cuisine aménagée et de l’autre sur couloir desservant 5 chambres de 4 personnes, toutes avec sanitaires individuels www.gitelalouettedeschamps.com



Catégorie Hébergement Petites Structures :



Bretagne – Quistinic – La Grange A Marie

« La Grange à Marie » est un gîte ouvert à tous, avec la particularité d’avoir été pensé et conçu spécialement pour l’accueil de personnes en situation de handicap. Riches de nos expériences et afin de recevoir dans les meilleures conditions, nous mettons à disposition notre matériel adapté y compris pour les promenades telles que des joëlettes, etc.…), notre réseau de partenaires spécialisés (médico-social, animations adaptées…) et notre connaissance du territoire. www.cap-blavet.bzh



Loire Atlantique – Saint Michel Chef Chef – La Brise de mer

Située à Saint-Michel Chef Chef (44) à 200m de l’océan, La Brise de Mer est un lieu de vacances accessible à tous, labellisé. Sa vocation est de permettre à chacun de vivre pleinement un séjour en bord de mer, quelle que soit sa situation (jeune ou retraité, valide ou en situation de handicap) et de favoriser ainsi l’inclusion et la mixité sociale. La Brise de Mer est par ailleurs engagée dans une démarche de respect de l’environnement – Lauréat des palmes du tourisme responsable 2018. www.labrisedemer.com



Maine et Loire – Challain La Potherie – Mon savoureux Jardin

Mon Savoureux Jardin est un lieu qui permet d’oublier ses tracas quotidiens le temps d’un séjour, pendant lequel la rencontre et la qualité des relations humaines sont primordiales. Nos hôtes viennent savourer leurs vacances en pleine campagne, dans un domaine de 7 hectares, tout en jouissant d'un hébergement dont le niveau d’équipement crée du confort pour les valides et donne de l’autonomie aux personnes atteintes d’un handicap. Des équipements supplémentaires peuvent également être loués à la demande. www.monsavoureuxjardin.com



Catégorie Information touristique :



Alpes Maritimes – Mandelieu la Napoule - Office de tourisme et des congrès

Situé au cœur de la ville de Mandelieu-La Napoule sur la Côte d'Azur, l’office de tourisme et le Centre Expo Congrès est une construction innovante par son adaptabilité et sa grande modularité. Ouvert en 2009, on y accueille des congrès et convention de 200 à 1000 participants, des salons spécialisés jusqu’à 200 exposants, et des dîners de gala. L'ensemble des espaces est de plain-pied, à la lumière du jour, sans pilier et construit dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). www.ot-mandelieu.fr



Allier – Lapalisse – Office de tourisme Pays de Lapalisse

Dès 2012, date de sa labellisation, les ambitions de l’office de tourisme ont été d’adapter son accueil (locaux, formation du personnel) et ses prestations à tous les publics. L’accent a notamment été mis sur la visite guidée de la ville, Nostable Passage en Bourbonnais et Cité des Vérités, avec l’expertise de l’association auvergnate Braille et Culture. Depuis lors, l’office de tourisme continue son action et joue les ambassadeurs auprès des prestataires de son territoire. www.lapalisse-tourisme.com



Calvados – Courseulles sur Mer – Office de tourisme Terres de Nacre

Le bureau d’information touristique de Courseulles-sur-mer fait partie de l’Office de tourisme intercommunal Terres de Nacre. Classé catégorie 1, marqué Qualité Tourisme, l’équipe s’engage à promouvoir et à valoriser les 12 communes qui composent Terres de Nacre et à accueillir tous les publics sans distinction. www.terresdenacre.com



Catégorie Loisirs :



Charente Maritime – Saint Césaire - Les Anes de la rêverie

Les Ânes de la Rêverie, structure créée en avril 2015, propose de partir en balade avec un de nos ânes, équipé d'un bât et de sacoches pour l'occasion. Au rythme de son pas, vous apprécierez l'instant présent et la nature préservée de notre vallée, l’occasion de partager un bon moment en famille ou entre amis, en compagnie de cet animal doux et malicieux. Avant de partir, un temps est toujours consacré à préparer l’âne ensemble et tout expliquer. Depuis 3 ans, nous proposons des activités de médiation asine/loisirs adaptés pour les personnes fragiles et/ou en situation de handicap : Balade en forêt avec l’Escargoline (carriole adaptée) www.lesanesdelareverie.com



Charente Maritime – Dampierre sur Boutonne – Asinerie du Baudet Poitou

Depuis de nombreuses années, le Département de la Charente-Maritime permet aux visiteurs de l’élevage conservatoire du Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou de profiter d’un moment privilégié en compagnie des ânes, mules et chevaux poitevins. Le site vous raconte de façon ludique et pédagogique leur histoire lors de visites, animations, ateliers de médiation ou bien promenades en attelage adaptées aux quatre handicaps, grâce à un véhicule hippomobile sécurisé et modulable ! www.asineriedubaudet.fr



Pyrénées Atlantiques – la Pierre Saint Martin – La Pierre Handis Pyrénées

L’association « La Pierre Handis Pyrénées » créée en 2002 à la Pierre Saint Martin dans les Pyrénées a pour objectif : « La montagne ouverte à tous en toutes saisons ! » Son centre des sports adaptés de montagne propose des formations au pilotage des appareils aux parents, éducateurs, amis et bénévoles.

Un accompagnement et location de matériels adaptés pour tous les handicaps :

L’été : fauteuil tout terrain de descente, fauteuil tout terrain électrique, appareils pilotés cimgos, joëlette électrique, VTT électrique, randonnées.

L’hiver : ski debout, appareil pilotés Tandem ski et GMS, Tempos, ski autonome uniski, dualski, trotiski, raquettes. www.lapierrehandiski.com



Catégorie Restauration :



Eure – Evreux - Restaurant La Gazette

Apprenti cuisinier à l’école hôtelière de Louviers, Xavier Buzieux, le chef du restaurant La Gazette, est parti à Londres faire une formation de pâtissier. Il a ensuite rejoint l’hôtel Mirador en Suisse (5 étoiles). En 1996, Il s’installe à Evreux et ouvre son restaurant gastronomique. Il ne travaille qu’avec des producteurs locaux. Dans son restaurant, tout est fait-maison : pain, fonds de sauce, feuilletage… Son établissement est le seul d’Evreux classé dans le Guide Michelin. Il est aussi Collège Culinaire de France www.restaurant-lagazette.fr



Haut Rhin – Orbey – Restaurant le Bois Le Sire

L´hôtel Restaurant "Au Bois Le Sire" ***est situé à Orbey, dans le centre de l'Alsace, à un emplacement privilégié, à égale distance de Strasbourg, de Mulhouse, de la Suisse et de l'Allemagne. Cet hôtel restaurant familial est tenu et amélioré depuis maintenant 54 ans par trois générations qui ont pour seul souci votre bien-être. Vous apprécierez le confort de notre établissement, son ambiance feutrée, ainsi que sa cuisine soignée certifiée « Maître Restaurateur » www.bois-le-sire.fr



Puy de Dôme – Chamalières – Restaurant O Gré des Saveurs

Après un apprentissage en Bretagne, M.Lalande, Chef de cuisine du Restaurant O Gré des Saveurs s’installe à Chamalieres. Passionné par les produits de saisons, il élabore chaque jour une carte du marché. Sa cuisine se veut à la fois simple et raffinée et il aime faire partager ses coups de cœur. Maitre Cuisinier de France depuis 2013, il aime le partage, la simplicité et l’honnêteté. www.ogredesaveurs.com



Catégorie Lieux de visite :



Charente Maritime – La Rochelle – Aquarium

Situé en plein au cœur de La Rochelle, l’Aquarium La Rochelle vous accueille 365 jours par an. Partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins et laissez-vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Caraïbes ou du Pacifique. Découvrez la diversité des espèces marines et la beauté des requins majestueux, des tortues malicieuses et des 600 autres fascinantes espèces de cet Aquarium qui figure parmi les plus grands d’Europe. Profitez de ce voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer. www.aquarium-larochelle.com



Cote d’or – Alise Sainte Reine – Muséo Parc Alesia

Implanté sur le site du siège d'Alésia, le Muséo Parc Alésia donne les clefs de compréhension de la bataille qui opposa les légions romaines de Jules César aux Gaulois menés par Vercingétorix en 52 av. J.-C., au moyen de supports multimédia, d’objets, de reconstitutions, de visites et animations variées. Le Muséo Parc Alésia est engagé depuis sa conception dans une démarche globale d’accessibilité, tant physique (accès aux différents lieux) que culturelle (accès aux contenus et activités). www.alesia.com



Haute Garonne – Blagnac – Aeroscopia

Le musée Aeroscopia de Blagnac est la vitrine emblématique de l’aéronautique toulousaine, de son histoire, de sa culture et de ses métiers. Aeroscopia présente une collection d’aéronefs unique de Caravelle à l’A400 M sans oublier Concorde et retrace toute l’histoire de l’aéronautique. Des espaces thématiques interactifs très variés permettent de s’immerger, d’expérimenter, de construire… tout en s’amusant. www.musee-aeroscopia.fr





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page