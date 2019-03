ACCESSIBILITÉ | article publié le, 01/03/19 0 réaction

Une Cité universelle pour vivre à Paris avec le handicap

GA Smart Building vient de remporter le site de la « Marseillaise », Porte de Pantin, dans le 19ème arrondissement de Paris, dans le cadre du concours « Réinventer.Paris 2, les dessous de Paris ».



La « Cité Universelle » est un projet manifeste pensé comme un symbole de l’accessibilité universelle, sous l’impulsion initiale de Ryadh Sallem, athlète de haut niveau, militant associatif, entrepreneur de l’Économie Sociale et Solidaire et Ambassadeur Paris 2024.



Un postulat architectural à l’accessibilité universelle



Co-conçue par les agences d’architecture Baumschlager Eberle Architekten et INEDIT, la Cité Universelle est un ensemble immobilier de près de 30 000 m² qui exprime le mouvement et assure la continuité de l’espace public autour du bâtiment avec une promenade extérieure ascendante et circulaire. Avec sa façade claire et transparente, la Cité Universelle marque le paysage parisien et dialogue avec l’ensemble des bâtiments environnants, notamment avec la Philharmonie de Paris.



« Le projet de la Cité Universelle est un emblème, une réponse collective à une situation urbaine et humaine très particulière. C’est la démonstration de notre capacité à concevoir des immeubles autrement, des bâtiments intelligents et durables. Nous avons la responsabilité de construire la ville de demain en prouvant qu’elle est ouverte à tous, inclusive et répond aux besoins de chacun. Ce projet majeur et engagé témoigne de notre volonté de développer des projets qui ont un impact positif. Il constitue une nouvelle étape dans le développement de notre Groupe. »

Sébastien Matty, Président de GA Smart Building



Un écosystème inclusif, composé de 4 Pôles



Le Pôle Sportif constitue le premier pilier de ce programme. Il a été conçu pour accompagner le développement et la professionnalisation du sport handicap. Lieu d’entraînement pensé et dimensionné pour accueillir des disciplines paralympiques et les sections sportives de CAPSAAA, il aura aussi vocation à recevoir des compétitions nationales et internationales, notamment dans le cadre de la préparation de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Sa capacité de 1 000 places, dont 20 % accessibles pour les personnes en fauteuil (contre 2% réglementaires), en fait un équipement unique en Europe qui viendra compléter l’héritage olympique de Paris 2024. Sa modularité lui permettra en outre de se muer en équipement événementiel et ainsi accueillir une typologie élargie de manifestations.



En lien avec la pratique sportive, la Cité Universelle propose un Pôle Santé et bien-être destiné à répondre aux besoins des usagers quotidiens de la Cité Universelle ainsi qu’à ceux des habitants et des actifs du quartier. Ce pôle proposera une salle fitness spa et un cabinet médical, exploité par IPSO Santé, dont la vocation est d’adresser tous les publics, sans discrimination de ressources ou de capacité. IPSO Santé s’appuiera sur l’association CoActis Santé pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.



Sa position stratégique et son hyper accessibilité permettent également à la Cité Universelle de proposer un Pôle Work’in, pensé pour rapprocher deux mondes : celui des personnes en situation de handicap et les personnes non handicapées. Ce pôle accueillera un espace de co-working, exploité par Startway, 16 000 m² de bureaux. Il pourrait aussi accueillir le siège de l’association Handi Tech, dont l’objet est de fédérer, coordonner et promouvoir l’ensemble des acteurs qui innovent ou soutiennent l’innovation, au service des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. La Handi Tech utilisera la Cité Universelle comme un laboratoire à grande échelle de ses solutions.



Le Pôle Hospitality et restauration vient compléter cet écosystème avec : une résidence hôtelière, exploitée par Louvre Hotels, de 109 chambres, toutes visitables en fauteuil, dont 55 studios habitables en fauteuils et quelques chambres médicalisées ; un rooftop planté de 1 000 m² dont la production agricole alimentera le restaurant « Les Turbulentes » ; une épicerie de proximité en rez de chaussée.



AEW, partenaire investisseur de GA Smart Building, fait l’acquisition de l’ensemble de la Cité Universelle, dans le cadre d’un véhicule ISR (Investissement Socialement Responsable).



La préfourrière existante sur le site retrouvera sa place dans les sous-sols du bâtiment et les parkings associés permettront de développer une offre d’appoint pour les actifs et exploitants du lieu. Ces espaces souterrains sont conçus pour permettre une évolution dans le temps en adéquation avec celle des usages.



Au-delà de son architecture et de sa programmation, la Cité Universelle place l’accessibilité universelle au coeur de sa conception. Grâce au travail réalisé par Handigo, cabinet d’architecte spécialisé en accessibilité, le bâtiment est conçu pour offrir des conditions égalitaires d’accès, de participation et de confort à tous les publics et garantit en profondeur les usages pour les personnes en situation de handicap - que ce handicap soit moteur, sensoriel, psychique ou cognitif. La Cité Universelle sera ainsi le premier bâtiment neuf certifié par le triple AAA du label – Label d’accessibilité LA, délivré par CERTIVEA, l’exigence la plus aboutie en termes d’accessibilité. L’ensemble immobilier vise par ailleurs de nombreux labels en termes d’excellence environnementale, intégrant notamment une structure mixte bois / béton. La démarche constructive hors-site, développée par GA Smart Building et sa filiale Ossabois, permettra en outre de réduire au maximum les nuisances pour les riverains et de livrer le projet dans un délai ambitieux, avant les Jeux 2024.



Description du programme



Pôle Sportif d’une surface de 4 000 m²



Pôle Work’In avec 15 000 m² de bureaux répartis sur 4 niveaux du R+3 au R+6 ; un RIE de 1 100 m² en R+2 ; un Coworking de 1 500 m² et un fitness de 700 m² situés en R+1 ; des commerces de 2 000 m² et un forum de 1 500 m² au RDC



Pôle Santé de 600 m² situé en R+1



Pôle Hospitality avec 109 logements -du Studio au T3- répartis sur 4 500 m² aux niveaux R+7 et R+8



La Préfourrière de 4 500 m²



Adresse site du site :

Porte de Pantin, au 15 - 19 rue de la Marseillaise 75019 Paris.



