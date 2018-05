Cleo, une application personnalisée pour mieux vivre avec la sclérose en plaques

Cleo repose sur quatre fonctionnalités pour aider les patients à mieux vivre au quotidien avec la SEP.

Cleo est une application mobile conçue pour accompagner au quotidien les personnes vivant avec la sclérose en plaques (SEP), leur apporter de l’information, du soutien et des outils pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne.



Des informations fiables et personnalisées pour mieux vivre au quotidien.



Une messagerie en ligne avec une infirmière* pour répondre aux questions des patients.



Un journal de bord pour suivre leurs données de santé et s’ils le souhaitent les partager avec leur médecin.



Des programmes bien-être élaborés par des professionnels de santé et adaptés aux patients vivant avec la sclérose en plaques.



*L'infirmière répondra aux questions liées au quotidien des patients vivant avec la sclérose en plaques. Aucun échange ne sera lié aux traitements ou à des conseils médicaux. Le médecin reste la première source d'information thérapeutique pour le patient.



Un engagement sur le long terme : aider les patients « au-delà de leur traitement »



Depuis 40 ans, Biogen s’est engagé dans la lutte contre les maladies neurologiques et a développé des traitements innovants pour répondre aux besoins thérapeutiques des personnes qui en sont atteintes.



Au delà de ces traitements, le laboratoire a la conviction que, quelle que soit leur prise en charge, les patients doivent toujours être informés, soutenus et encouragés dans leur recherche de solutions pour améliorer leur avenir.



C’est la raison pour laquelle le laboratoire élargit désormais son champ d’action en proposant des solutions digitales afin de soutenir le mieux possible les patients et les professionnels de santé concernés par ces maladies. Cleo fait partie de cette grande ambition et vient compléter les efforts de la société pour accompagner les patients vivant avec la SEP.



Une application au service des patients, développée avec les patients



Les personnes vivant avec la sclérose en plaques ont un réel besoin d’information et de soutien mais les services existants sont parfois incomplets et rarement conçus avec les patients. Cette application est née d’une collaboration avec de nombreux patients vivants avec la SEP à travers le monde (Allemagne, France, États-Unis).



Cleo sera mise à jour régulièrement pour intégrer de nouveaux contenus et faire évoluer les fonctionnalités grâce aux retours des patients et des associations de patients.



L'application sera disponible en France dès le 30 mai sur iOS et Android.



Film de demo Cleo









