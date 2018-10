JEUX DE SOCIÉTÉ | article publié le, 22/10/18 0 réaction

Conception d'un jeu de société dédié aux déficients visuels

L’Institution Régionale des Sourds et des Aveugles (IRSA), en partenariat avec Cap Sciences (centre de sciences Bordeaux - Nouvelle Aquitaine) se mobilise pour le projet C si T joueur, qui permettra la création d’un jeu de société pour les personnes malvoyantes.



Dans le but de produire plusieurs exemplaires de ce jeu, une campagne de financement participatif est lancée sur le site Helloasso. En fonction du montant collecté, les boîtes de jeu seront redistribuées aux différents centres de l’IRSA afin de toucher le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents possible, mais en priorité, elles rejoindront le matériel ludopédagogique du centre de soins et d’éducation spécialisée Alfred Peyrelongue à Ambarès-et-Lagrave.



A l’origine de cette initiative, une constatation : le manque de jeux de société dédiés ou adaptés aux personnes ayant une déficience visuelle. C’est grâce à ce constat de l’IRSA qu’est né ce beau projet. L’objectif de cette campagne serait de lever 500 euros afin de fournir toutes les antennes régionales de l’IRSA.



Pour mener à bien ce projet, l’équipe en charge, quatre jeunes d’horizons différents rassemblés autour d’une passion commune : le jeu, réside au Fablab du 127° de Cap Sciences jusqu’au 26 octobre 2018.



