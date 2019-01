HANDISPORT | article publié le, 09/01/19 0 réaction

Consultez gratuitement la revue officielle de la FFHandisport

Handisport Le Mag N°173 : 40 pages pour revenir sur les moments forts des dernières semaines et comprendre, chaque trimestre, les enjeux qui dessinent l’avenir de la Fédération Française Handisport.



L’événement

Pour sa neuvième édition le stage national Jeunes à Potentiel a accueilli sur le CREPS de Bourges 73 jeunes âgés de 11 à 16 ans, pour leur faire découvrir l’antichambre du haut niveau et leur donner les moyens et l’envie de se créer une histoire personnelle avec leur sport favori.



Le dossier

Pour répondre pleinement à sa mission de service public, la fédération souhaite valoriser davantage les nouvelles formes de pratique en direction des personnes en situation de handicap intéressées par une pratique loisir, de bien-être et de sport santé. Découvrez les 52 sensations du Handisport.



Testé & adopté

Comment choisir mon équipement ? Comment faire mon choix et où puis-je me le procurer ? La Fédération édite un Guide du matériel handisport pour que chacun puisse trouver l’équipement spécifique adapté à sa pratique.



La suite …

Dans “Les Experts” on parle du matériel de tennis de table et dans “Expérience” on vit une journée découverte multisports dans un centre de rééducation et de réadaptation.



Le mag en version numérique, lecture par synthèse vocale :



Lecture en version numérique



Lecture par synthèse vocale





