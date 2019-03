SOLIDARITÉ | article publié le, 13/03/19 0 réaction

Un coup de pouce pour que l'aventure Handi'TourGuide continue

En 2019, des personnes en situation de handicap sont encore exclues du monde de la culture et du voyage.

Depuis 2 ans la micro-entreprise Handi'TourGuide propose un accompagnement personnalisé et individuel afin de permettre à un public avec des besoins spécifiques, une intégration sociale grâce à un voyage, un loisir ou une sortie culturelle. Un vrai parcours du combattant pour réaliser les rêves de chacun.



Les personnes accompagnées l'ont convaincue que ce service unique en France était indispensable pour rompre contre leur isolement, sortir du quotidien et favoriser leur autonomie.



Un financement participatif pour participer au salon Autonomic de Toulouse



Handi'TourGuide lance un appel aux dons sur Leetchi pour participer au Salon Autonomic de Toulouse qui aura lieu le 27 et 28 mars 2019. Ce salon est une référence nationale des acteurs du Handicap, du grand âge et du maintien à domicile. Ils proposent chaque année un ensemble de solutions techniques, de conseils et des services à la personne. Ce salon sera l’occasion de permettre à tous (professionnels, associations, particuliers...) de connaitre les services accompagnements personnalisés d'HandiTourGuide et indispensable pour notre société.



Pourquoi cette cagnotte ?

Le statut de micro-entrepreneur ne permet pas de bénéficier : ni des subventions de la mairie de Toulouse, ni d’un crédit, ni d’une déduction d’impôts. Pour financer ce projet de participation au salon de Toulouse très couteux, Handi'TourGuide fait appel à des dons.





Découvrir la cagnotte disponible jusqu’au 25 mars 2019 sur Leetchi



