Un coup de pouce pour Clément !

La mère et la grande sœur de Clément lancent un appel aux dons sur la plateforme de financement participative GoFundMe en espérant obtenir une aide financière pour aménager leur véhicule et financer un médecin.

Le syndrome de West est une forme rare d'épilepsie chez le nourrisson et l'enfant qui se déclare au cours de la première année de vie, généralement entre 4 et 8 mois.



Le 26 mars 2009, Clément est né avec cette maladie. Pendant des mois, il hurlait de douleur, 60 à 80 fois par jour, nuits comprises, se souvient sa sœur ainée.



Clément est né avec 4 jours de retard. Sa mère exigeait une césarienne car l'hôpital avait constaté des anomalies dès le premier jour de retard. Cette grossesse était dès le départ « à risques » donc aurait dû être surveillée bien plus qu'une autre, ce qui n'a jamais été le cas.



Les médecins ont dit qu'il sera polyhandicapé lourd à vie, et au fil des années ce diagnostic s'est confirmé : corset siège, brancard de douche verticalisateur, motilo, fauteuil roulant, matelas moulé, chaussures orthopédiques, etc ...



Aujourd'hui, Clément ne parle toujours pas, ne tient pas assis et ne mange pas tout seul. Il est assez grand pour son âge mais ne pèse pas très lourd. Sa mère peut encore le porter pour le mettre dans son lit ou dans la voiture. Malheureusement, elle ne pourra pas encore le faire très longtemps. Il faudrait donc aménager leur voiture, juste une rampe et des plots d'arrimage.



Il y a 2 ans, la famille a demandé le dossier médical complet de Clément. L'hôpital ne leur avait jusqu'ici, jamais autorisé à y accéder. Ils ont ainsi appris qu'il avait été « réanimé », alors que personne ne leur avait jamais dit.



Suite à l'analyse que la famille a faite du dossier médical, elle a décidé d'entamer une procédure judiciaire contre l'hôpital. Aujourd'hui le tribunal a nommé 2 experts. Face à eux, ils ont besoin de l'assistance d'un médecin expert.



