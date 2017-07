Coupe du Monde FIPFA de foot-fauteuil électrique

De mai à novembre, les équipes de France Handisport seront engagées dans 19 compétitions internationales. Au programme : 12 Championnats du Monde, 6 Championnats d'Europe et la 23è édition des Deaflympics, réservée exclusivement aux sportifs sourds.

Du 5 au 10 juillet, la ville de Kissimmee (USA) accueille la Coupe du Monde FIPFA. Pour l’Equipe de France, après le titre européen décroché en 2014, un seul objectif, revenir au pays avec la Coupe du monde 2017 entre les mains. Pour Bernard Berthouloux, le sélectionneur le groupe dans sa totalité doit être impliqué "Un match se gagne et se perd à 8. J'aime quand chacun sait ce qu'il a à faire."



Un effectif renforcé



Depuis 2015, le sélectionneur national, Bernard Berthouloux, a multiplié les essais, en convoquant de nouveaux joueurs. Il a déjà fallu pallier à la disparition de Jérôme Durand, l'un des meilleurs attaquants de la planète, décédé quelques mois seulement après l'Euro. Parmi les huit champions d'Europe aucun n'a été protégé. Ainsi, deux joueurs ont émergé du processus de détection mis en place. Le sélectionneur s'appuie d'ailleurs sur son groupe "Les joueurs intègrent facilement les nouveaux. Il n'y a pas de rejet. Ça facilite beaucoup le travail". Cette ouverture a permis l’apparition de Tristan Le Beller qui de plus n'est pas utilisé au poste auquel il joue dans son club "Je lui ai tout de suite dit ce que j'attendais de lui et ça a fonctionné de suite".



Pour la première fois, une femme dans l’effectif



Le foot fauteuil étant une discipline mixte, y compris au niveau international, la gardienne de but de Toulouse, Marie Batistella, a été sélectionnée en équipe de France, pour jouer cette troisième édition de la Coupe du Monde. Elle devient ainsi la première femme à intégrer les Bleus du foot fauteuil sur une compétition internationale.



La récupération : un élément essentiel



De part leur handicap les joueurs de foot-fauteuil sont plus exposés aux problèmes de récupération. La Coupe du Monde organisée aux USA représente donc un véritable défi sur ce plan, avec le décalage horaire de six heures et la forte chaleur locale. Ainsi, afin de récupérer au mieux, l’équipe de France a réalisé une première étape de quelques jours à Atlanta, pendant laquelle elle a effectué un ultime stage de préparation.



