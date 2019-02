FORMATION | article publié le, 23/02/19 0 réaction

Un cours pour sensibiliser les futurs managers aux enjeux du handicap

Audencia Business School et l’association nantaise Handicap Travail Solidarité organisent le mardi 26 février 2019 deux cours dédiés au handicap et à l’inclusion dans le monde du travail. Une façon ludique de sensibiliser les étudiants pour qu’ils deviennent acteurs du changement lorsqu’ils seront de futurs managers.



Les deux protagonistes consacrent pour la troisième année consécutive deux cours de 3h à ce sujet. L’objectif ? Sensibiliser les étudiants du parcours Responsabilité Sociétale des Entreprises aux enjeux du handicap et à son insertion dans le monde professionnel.



Au programme du cours : une présentation du handicap, des chiffres-clés, et une découverte du secteur adapté protégé (notamment les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées). Sans oublier les obligations légales des entreprises.



Le format se veut interactif, riche d’échanges avec également un quizz, des vidéos et des cas pratiques. Le cours sera dispensé par quatre intervenants : Christine Naschberger enseignante et chercheuse à Audencia, Herve Rémy directeur d’ESAT, Emmanuelle Salet et Juliette Radepont chargées de projets au sein de l’association HTS.



A propos de Handicap Travail Solidarité

Créée en 2013, l’association basée à Saint-Herblain a pour but de développer l'intégration professionnelle, sociale et culturelle des personnes en situation de handicap. L’association développe plusieurs projets permettant de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. Bien plus qu’une association, c’est un réel esprit de cohésion et de partage qui anime ces projets. Ses actions s’articulent autour de 5 volets handi- solidaires : SoliShop, une e-boutique, SoliTudiant, un challenge étudiant, SoliStages, qui développe le nombre de stages réalisés en EA/ESAT, SoliPain, qui favorise la production de produits via les produits invendus des boulangeries (ou autres), et SolidArt qui souhaite faciliter l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap.

A propos d'Audencia Business School

Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business Schools détenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et guider dans leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables.

