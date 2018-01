La Course du Coeur rendra hommage au Pr Cabrol du 28 mars au 1er avril 2018

L'objectif de cette extraordinaire aventure de 4 jours et 4 nuits à travers la France est de sensibiliser le grand public au don d'organes et à la réussite de la greffe. Un défi sportif et humanitaire unique en faveur du don d’organes.

En 2018 la Course du Coeur rassemblera plus de 300 coureurs de grandes entreprises, aux côtés d'une équipe de 20 coureurs greffés, pour relier Paris à Bourg Saint Maurice-Les Arcs (soit 750 km de course à pied en relais).



La 32e édition de ce défi sportif et solidaire (qui aura lieu du 28 mars au 1er avril 2018) sera dédiée à la mémoire du Pr Christian Cabrol, décédé cette année et qui a été pendant plus de 30 ans le parrain fidèle de la Course du Coeur.



Depuis plus de 30 ans, ils courent pour la vie !



Chaque année ce sont entre 15 et 20 greffés de tous organes qui constituent une équipe de choc sous les couleurs de l’association Trans-Forme. Tout au long de la course, ces ambassadeurs du don d’organes vont à la rencontre du public. Ils sont entourés par une vingtaine d’équipes, composées de salariés de grandes entreprises, qui sont au rendez-vous pour partager avec les greffés cette extraordinaire aventure humaine. En participant, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour la cause du don d’organes.



Une 32e édition dédiée au Pr Christian Cabrol



Pionnier européen des greffes cardiaques, le Professeur Christian Cabrol a soutenu la Course du Cœur dès sa création, il y a plus de 30 ans. C’est lui- même qui, en 1986, alors contacté par le créateur de la course, a eu cette idée de « courir pour un cœur » afin de promouvoir le don d’organes.



Décédé en juin dernier, il laisse un grand vide dans la communauté de la Course du Cœur. Pendant près de 30 ans, il aura éclairé de son sourire, de son humanité et de sa gentillesse les départs de la course, au côté de son amie Mireille Darc, autre soutien inconditionnel de la course, décédée cette année.



Pour lui rendre hommage, en 2018, la Course du Cœur sera donc exceptionnellement rebaptisée La Course du Cœur - Christian CABROL.



La Course du Cœur en bref : 750 km de course à pied en relais / 4 jours et 4 nuits / plus de 300 coureurs dont 20 coureurs greffés / 150 bénévoles / de 60 à 80 km parcourus par chaque coureur / 210 communes traversées / plus de 54 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé / plus de 22 000 malades attendent de recevoir un organe.



Don d’organes : la loi évolue



La loi (n° 2016-41) du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé réaffirme le principe de consentement présumé au don d’organes, précise les modalités de refus de prélèvement et clarifie le rôle des proches, pour une mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017.



Depuis 1976, la loi fait de chaque Français un donneur d’organes présumé, tout en rappelant la possibilité de s’opposer à un tel prélèvement.



Le registre national des refus devient le moyen principal, mais non exclusif, d’expression du refus de prélèvement. Chaque personne opposée au prélèvement de tout ou partie de ses organes peut le faire par écrit ou par oral auprès d’un proche.





