La Course Croisière EDHEC se sensibilise au handicap

Un demi-siècle après sa création, la Course Croisière EDHEC, premier événement sportif étudiant d’Europe, fait escale à Brest du 20 au 28 avril 2018. Plus de 3 000 participants, 12 000 visiteurs et 23 nationalités se retrouveront sur le port emblématique du Moulin Blanc ayant déjà accueilli l’événement à 10 reprises. Au-delà de l’aspect sportif de l’événement, la Course Croisière EDHEC se sensibilise à des causes qui lui tiennent à cœur, telles que le handicap.



Une journée entière dédiée au handicap



Depuis ses débuts, cette Course Croisière a pour volonté de démocratiser la voile. Sportifs de haut niveau, amateurs de voile et étudiants de tous horizons sont invités à concourir ensemble et vivre une semaine intense en compétition et en émotions. En collaboration avec Sopra Steria, partenaire depuis 12 ans, une journée de sensibilisation au handicap est organisée par la Mission Handicap au sein du village de 20 000 m2. Durant cette journée, la Mission Handicap propose des activités de sensibilisation, telles que la Hand’In Box de la FÉDÉEH ou encore du tir à la carabine à l’aveugle, au cœur du village. Plus de cinq cents étudiant(e)s sont ainsi sensibilisé(e)s au handicap grâce à cette journée.



En parallèle, des équipages participent au Challenge Handivoile, créé par la Mission Handicap de Sopra Steria. Ce challenge est destiné à favoriser l’inclusion d’étudiant(e)s handicapé(e)s au travers de la constitution d’équipages mixtes handivalides. L’an dernier, 7 équipages mixtes handivalides ont ainsi participé au challenge, sur un total de 20 équipages soutenus par Sopra Steria – soit soixante étudiants.



Sopra Steria, partenaire historique



Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, est un partenaire de longue date de la Course Croisière EDHEC. Présent sur le village tout au long de la semaine de compétitions, le Groupe souhaite partager auprès des étudiants des valeurs qui lui sont chères : audace, engagement, dépassement de soi et dynamisme.



La Mission Handicap de l'entreprise a été créée en accord avec la politique volontariste et la volonté de promouvoir l'égalité des chances, et s’articule autour de plusieurs objectifs dont le recrutement, la sensibilisation et le développement de moyens techniques de compensation du handicap.





La Course Croisière EDHEC

© Handicap Infos - source : communiqué de presse