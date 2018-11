FORMATION | article publié le, 27/11/18 0 réaction

Création du diplôme universitaire de « Personnes expertes en situation de handicap »

A terme, ce DU a pour objectif d’améliorer et faciliter le parcours social et professionnel des personnes en situation de handicap.

LADAPT, l’UNESCO et l’Université Paris Diderot annoncent la création d’un diplôme universitaire de « Personnes expertes en situation de handicap ». Un partenariat exceptionnel entre le Pôle Universitaire Santé sexuelle, sexologie et Droits Humains de l’université Paris Diderot (Paris 7), la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits Humains et LADAPT, l’association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées, pour l’année scolaire 2018 / 2019.



Cette formation est la première du genre à traiter des situations de handicap. Elle est ouverte aux personnes en situation de handicap, aux accompagnants et aux professionnels travaillant dans les domaines médico-sociaux, sanitaires, sociaux et de l’éducation.



Former les futurs experts du handicap



Cette formation d’un an - comprenant des cours en présentiel, du e-learning et de nombreux autres modules -, prévoit également une expérience en entreprise. LADAPT s’engage à accueillir les étudiants souhaitant venir découvrir l’association, ses métiers et ses méthodes de travail dans le cadre de leur stage.



Grâce à ce cursus universitaire, les étudiants seront formés pour augmenter leur autonomie et celle des personnes qu’ils vont accompagner dans le cadre de leurs futures missions. A terme, ce DU a pour objectif d’améliorer et faciliter le parcours social et professionnel des personnes en situation de handicap.



« Les formations sur le modèle du patient expert ont montré leur efficacité en matière d’insertion sociale et professionnelle et j’espère que cette formation unique permettra un échange constructif entre les différents participants » déclare Ingrid Geray, Directrice du cursus. « En outre, nous ambitionnons que les élèves en situation de handicap gagnent en autonomie et transfèrent leurs compétences au profit d’autres personnes en situation de handicap qu’elles pourront être amenées à côtoyer ou prendre en charge ».



Passer de personne en situation de handicap à expert du handicap



Cette formation, aux modalités innovantes, permettra de renforcer les capacités des personnes en situation de handicap, de développer leur autonomie et d’opérer leurs propres choix. De plus, ce diplôme est qualifiant en médiation, pair-aidance et éducation thérapeutique.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre sur le site internet de l’Université Paris Diderot.





EN SAVOIR + :

DU Personnes expertes en situation de handicap



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page