DB Live JNA : la nouvelle application pour mesurer le son

Le stress acoustique, en raison des expositions sonores, sollicite les cellules sensorielles qui finissent par lâcher.

Désormais, il existe un nouveau moyen simple d’évaluer le niveau sonore du lieu dans lequel on se trouve pour se protéger d’éventuelles situations d’agressions sonores.



Au lendemain de la 22ème Journée Nationale de l’Audition, le groupe d’experts scientifiques et médicaux de l’association JNA rappelle 4 gestes faciles au quotidien pour éviter l’apparition d’acouphènes, de surdités précoces. Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de l’association JNA, les résultats de l’enquête « Les oreilles des Français sous pression. Quels impacts sur la santé ? » montrent une prolifération des acouphènes au sein de l’ensemble de la population et plus particulièrement chez les jeunes.



Ces indications nous invitent à dépasser le simple stade de préoccupation pour atteindre celui d’alerte sanitaire. Le stress acoustique, en raison des expositions sonores, sollicite les cellules sensorielles qui finissent par lâcher. L’apparition de ces symptômes est pourtant en grande partie évitable lorsqu’ils sont dus aux expositions sonores.



Aussi chaque Français peut désormais évaluer par ses propres moyens le niveau sonore du lieu où il se trouve.





