Un défi unique et extrême : le 80ème parallèle Nord en kayak, une première pour une équipe « Handicapés + Valides »

Aventure Hustive 2 - Atteindre le 80ème parallèle nord avec une sclérose en plaques !

L’Aventure Hustive 2, c’est l’expédition HUmaine et SporTIVE de 4 personnes en situation de handicap, atteintes de Sclérose En Plaques, qui ont décidé d’adopter 4 valides pour les changer de leur quotidien et leur faire vivre une aventure incroyable. Ils vont les emmener dans un défi extrême pour démontrer que tous ensemble, Handis + Valides, on peut aller au bout du monde et accomplir des rêves improbables. Leur mot d’ordre, « Au lieu de ramer contre la Sclérose En Plaques, nous avons décidé de pagayer avec ! »



Après 18 mois de préparation intensive, accompagnés de deux guides et un caméraman, ils vont s’élancer le 28 juillet 2019, dans l’Arctique, au-delà du Cercle Polaire, pour essayer de franchir le 80ème Parallèle Nord en kayak bi-place. Pendant trois semaines ils seront en autonomie complète, dans les contrées inhospitalières du Spitzberg Nord, à seulement 1000 km du Pôle Nord. Ils pagayeront une vingtaine de kilomètres par jour et chaque soir devront installer le bivouac en s’adaptant à l’environnement et en assurant leur sécurité par rapport à la faune locale, dont les ours blancs. Sans assistance, ils ne pourront compter que sur leur complémentarité et sur l’entraide pour aller au-delà du possible.



Leurs objectifs sont multiples :

Communiquer sur la Sclérose En Plaques, maladie dégénérative, peu comprise, qui touche plus de 100 000 personnes en France et surtout les adultes jeunes. Elle génère des handicaps visibles (trouble de la marche, de l’équilibre, de la vue, de la parole...) mais aussi beaucoup de handicaps invisibles, (douleurs, concentration, mémoire, urinaires...). Ils souhaitent aider deux associations en récoltant des fonds pour les malades et la recherche



Donner de l’espoir en montrant que même avec une maladie grave, on peut se dépasser et continuer à vivre en s’adaptant et en ayant des projets



Sensibiliser sur l’environnement et réchauffement climatique en faisant un parallèle avec les banquises qui sont, comme eux, en pleine dégénérescence



Récolter des fonds pour les malades et la recherche



Qui sont-ils ?

Une équipe motivée, complémentaire et préparée pour un tel défi. Ils sont tous animés par les mêmes valeurs de solidarité, courage, esprit d’équipe, effort, volonté, dépassement de soi, écologie, engagement...

C’est une forte volonté de vivre, et une bonne dose d’humour, qui permet à cette équipe de mieux appréhender les difficultés quotidiennes liées à la maladie.



EN SAVOIR + :

